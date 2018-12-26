【小樽車禍】港人北海道自駕遊屢釀傷亡　專家：冰天雪地忌心急

警務處刑事及保安處處長李志恒與藝人曾志偉於日本北海道小樽發生車禍，意外發生的地點小樽正值暴風雪。香港無雪落，有不少港人愛於節慶日子特地挑選下雪的地方自駕遊，但缺乏雪地駕駛經驗，發生交通意外的機會亦大增。香港汽車工業學會會長李耀培提醒市民，雪地駕駛不只保持「兩秒距離」，更切忌心急。

（網上圖片） 雪地駕駛不只「兩秒距離」 香港汽車會㑹長李耀培表示，香港駕駛標準一向建議保持「兩秒距離」，而在雪地駕駛，司機應保持較多距離，停車時距離亦要增加。他指，小樽部分地方實行單線雙程行車，適當的距離能保障司機有足夠時間改變車速。當去到雙線雙程行車的地方，司機不應「拍住人哋架車行」，而應到慢線跟著其他車行。李又稱在雪地駕駛，司機起步時亦不應一次「比太多油」，否則容易跣胎；停車時亦不應一腳踩死刹車器。

車輛宜配合專用雪胎 李耀培指港人選車的時候可選擇四驅車，相對較平穩，在雪地駕駛時亦應裝上專門用於雪地及結冰路面的雪胎。他又指，港人到外地自駕遊，買保險時不要「慳」，全面性的保險能保障所有使用者，發生意外時，第三方都能獲保。 他補充，自駕遊最好有2個人持有國際車牌，萬一車程長可以輪流駕駛；出發前應了解清楚路面情況及所需時間，以免有失預算；如正值當地下雪，需留意當地天氣變化。

港人北海道自駕遊曾發生嚴重交通意外

過往曾有香港家庭於北海道自駕遊發生嚴重交通意外。2016年8月4 日，一個4人家庭在日本北海道自駕遊，由札幌租車駛往旭川，當駛至岩見澤高速公路時，在一個燈位前失控撞向燈柱。車上一名3歲男童身亡，男童的父母及另一名年約2歲的男童則受傷。



2010年12月，兩個香港家庭聖誕節到北海道自駕遊，駛至喜茂別町時，疑因路面積雪導致跣胎，釀成三車連環相撞車禍，意外中一名女童和男子喪生。