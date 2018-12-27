【齡記書店結業】告別倒數跨世代學子「執書」　懷緬過去伯伯哭了

開業75年的齡記書店進入結業倒數，還有四天，兩間書店就會光榮結業。臨別在即，有「過氣學子」到來書店，懷緬半世紀前的讀書時光，也有適齡學童來到書店「執書」。老顧客依依不捨，笑說那些年自己「好百厭」，回首過去，為未有好好努力讀書感到遺憾，說到感觸，不禁流淚。

齡記書店結業進入倒數階段。（賴雯心攝）

回首50年前的學子歲月

於1943年開業的齡記書店，其集團所出版的教科書，是不同世代學子的集體回憶。在齡記中環的書店內，今日下午客人不多，店內貼有告示，是最後4日倒數。十多名顧客在「打書釘」，選購心頭好。70歲的曾伯，拋下書包已逾半世紀。這一天，他踏入齡記書店，翻開課本，他的思憶，回到50年前的過去。

齡記書店結業進入倒數階段。（賴雯心攝）

老了遺憾沒好好讀書

在大堆教科書前，曾伯憶述，50多年前，他只得13歲，當年讀書，學校使用齡記出版的中文和中史教科書。他不介意剖白，兒時「百厭」，「讀得唔好」。長大了、人老了，終感到「有點遺憾」。他也慨嘆，齡記書店結業，是為大勢所趨，因租金貴，「政府唔做保育」。

説到感觸處 不禁落淚

愛回憶的曾伯說，除了書店，他還會到歷史博物館、舊天台睇等地方懷念過去。他說，當見到那些年的教科書，他感觸、更遺憾，後悔當年「冇好好讀書」、「冇好好珍惜書本」，每本教科書也只是「望幾望」，用雞皮紙包好，束之高閣。幾年間，懵懵懂懂的少年時期就過去了。

他告訴年輕記者，讀書過程一定辛苦，但捱過後就是另一片天。他也是這樣叮囑自己兒子一定要讀好書，並要好好保留用過的教科書，讓自己日後可以回望這段或許曾經揮霍的時光。曾伯仍未忘記，從前念書時，「本書劃花曬」，他笑說教科書是每位學生的成長的印記，亦見證時代變遷，説到感觸處，他不禁落淚。

學子前來「執書」。（賴雯心攝）

有人來書店尋找過去，中三的男生Dickson則跟三位同學來到「投資未來」，他們今午的任務是要到場「執書」。Dickson的中學採用齡記的歷史教科書，他認為內容非常詳盡，若網上購書系統方便，他亦會繼續支持。

齡記書店結業進入倒數階段。（賴雯心攝）

齡記由區百齡創辦，至今傳至第三代。齡記書店有限公司是齡記書業集團全資附屬公司，創立於1943年，業務包括教科書發行、門市零售等。齡記書店現於中環、新蒲崗設有門市。齡記書店現為約50間中、小學印製書單及供應課本。