警方重案組反爆竊行動　拘三名集團六旬老手　涉專爆酒樓找換店

警方西九龍重案組昨（26日）晚在長沙灣區進行反爆竊行動，拘捕三名年齡59至61歲懷疑是爆竊集團的「老手」，並在其中一人身上檢獲爆竊工具及一批現金，揭發從事裝修行業的「三人幫」剛於一間酒樓犯案，撬開店內夾萬並偷走四萬多元現金。

西九龍重案組1A隊謝依琳偵緝督察表示，警方根據線報，鎖定一個在西九龍活躍的犯罪集團，昨日晚上十時許於長沙灣福榮街及青山道一帶進行反爆竊行動，至今日凌晨約2時發現三名形跡可疑男子，截查期間於其中一名男子身上發現鐵鉗及現金四萬多元；而青山道新光酒樓鐵閘有被撬的痕跡，店內夾萬被硬物撬開，經點算後損失約四萬八千元現金，該批現金於男子的背囊中全數尋回。警方於店內地上找到爆竊工具，包括鐵、兩支鐵筆及兩把螺絲批。警方將三人拘捕，被捕人分別60歲姓魯，59歲姓黃，及61歲姓鄭。

警方起回一批爆竊工具。（余睿菁攝）

警方經調查後，相信該犯罪集團亦與本年9月及11月於長沙灣發生的店舖爆竊案有關，9月的事件中，一間找換店損失7萬多元，另一宗事件中有人觸動警鐘，找換店未有損失。是次被捕的三名男子為本地人，警方呼籲店舖東主避免在店內放置大量現金，安裝防盜系統，並在大閘上安裝鐵鎖，以免賊人有機可乘。

據了解，被捕三人為地盤工，屬朋友關係，沒有黑社會背景，是行內老手。