【林嶺東逝世】監獄風雲導演林嶺東睡夢中逝世　享年63歲

大導演林嶺東今日在馬鞍山寓所內逝世。今（29日）下午4時27分，馬鞍山西沙路533號帝琴灣一單位內，一名女子報案指其姓林（63歲）丈夫倒臥床上，全無反應。救護員到場，證實男子當場死亡，毋須送院。警方接報調查，相信事件無可疑，死者死因有待剖屍確認。據了解，死者為導演林嶺東，他今晨吃過東西後入睡，至下午4時仍未起床，妻子欲喚他起床時，發現他昏迷不醒，於是報警。

享年63歲的林嶺東於馬鞍山帝琴灣住所中猝死。（王譯揚攝）

曾憑《龍虎風雲》奪得香港電影金像獎最佳導演的林嶺東，1955年出生於香港，祖籍廣東潮州，他1973年於聖伯多祿中學畢業，然後進入無線電視藝員培訓班，1974年擔任助理製片，後於1976年任編導。後來他移民了加拿大，並於約克大學修電影課，1982年回港，踏上了導演之路。

林嶺東擅長拍動作電影，眾多作品中以「風雲」三部曲，包括《龍虎風雲》、《監獄風雲》、《學校風雲》）最為聞名，更曾憑《龍虎風雲》奪得香港電影金像獎最佳導演。其他著名作品包括《監獄風雲2之逃犯》、《俠盜高飛》、《高度戒備》、《最佳拍檔之千里救差婆》等。

他的首部電影為譚詠麟主演的《陰陽錯》，而最後一部電影是2016年執導的電影《沖天火》。

電影導演張同祖稱，林嶺東很好人，是一個很好的導演，很堅持自己，「佢好堅持自己要啲咩」。張祖同表示，林近年較少拍戲，「間中有時會同佢飲下茶。」

死訊傳出後，藝人余文樂在Instagram發文悼念林嶺東，「太突然，實在是太突然了…我不知道該怎麼反應，真的很難過，導演一路好走，永遠愛你，敬佩你。」

圖輯﹕導演林嶺東電影作品劇照