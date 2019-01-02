【斬人燒車】警將軍澳厚德邨拘捕三男子　疑涉黑幫同門內訌

元旦夜七名刀手公然在大角咀海富苑追車斬人，並在油麻地警署對開海泓道縱火燒車圖滅證。警方事後深入調查，拘捕三名男子，今早7時45分將其中一名疑犯押返將軍澳厚德邨德澤樓寓所搜證。

新義安同門內訌 疑為「將軍澳黑夜」延續

今次傷人案疑與黑幫「新義安」同門內訌有關。據知，黑幫成員疑為去年9月底於將軍澳尚德邨、景林邨發生的多宗傷人、縱火案而報復，或是「將軍澳黑夜」的延續。上周五（12月28日）將軍澳景林邨停車場一名男子遭三刀手斬傷，事後兇徒亦燒車毀證。

「將軍澳黑夜」事件簿：

24歲女尚德邨遭兩男追斬 景林邨停車場逾30車焚毀

去年9月26日凌晨，一名24歲紋身女在將軍澳尚德邨遭兩刀手伏擊斬傷。兩小時後，受襲一方疑派人到景林邨停車場燒車大報復，場內近30輛車輛「陪葬」。警方事後經深入調查後，拘捕七名男子，懷疑他們與縱火案有關。據知，被斬24歲女子是將軍澳新義安一小頭目的契女。她被斬後，受襲一方查出，對家的其中一位頭目，有一輛車泊在景村邨的停車場，於是派人放火燒車報復，但火勢過猛，令停車場內多部車輛一起「陪葬」。

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景林邨停車場男子遭三刀手斬傷 兇徒燒車毀證

去年12月28日，一名35歲男子姓馮報案，指自己在將軍澳景林邨停車場位置，遭三名男子以刀斬傷，救護員到場後，立即將事主送院救治。刀手事後駕車逃去。事發後約15分鐘，警方接報指將軍澳翠林路近澳頭村發生山火，消防到場將火救熄，發現原來有一輛私家車起火，波及山草。消防發現私家車旁有懷疑助燃劑，相信起火原因有可疑。警方接手調查，不排除與斬人案件有關。據悉，事件涉及黑幫糾紛。