【將軍澳黑夜再臨】景林邨停車場男子遭三刀手斬傷　兇徒燒車毀證

現場遺下大片血漬。(賴南秋攝)

晚上10時59分，一名男子報案，指自己在將軍澳景林邨停車場位置，遭三名男子以刀斬傷，救護員到場後，立即將事主送院救治；刀手駕車逃去。據悉事件涉及黑幫糾紛。

消息稱，男事主當時獨自到景林邨停車場三樓取車，期間突然有三名可疑男子趨近，事主雖已起戒心，立即拔足而逃，但三名可疑人見狀突然亮出利刀，眾人由三樓追至一樓，終追及事主並將其斬傷。事主身中幾刀，兇徒則登車逃去。傷者隨後自行報警，由救護車送到伊利沙伯醫院治理。據知，有人為黑幫將軍澳新X安背景。警方在場調查，於三樓發現刀套、二樓發現拖鞋，而一樓則有血漬。警犬亦奉召到場協助蒐證。

事發後約15分鐘，當局接報指將軍澳翠林路近澳頭村發生山火，消防到場將火救熄，發現原來有一輛私家車起火，波及山草。初步發現私家車旁有懷疑助燃劑，消防相信起火原因有可疑，已交由警方接手調查，不排除與斬人案件有關。

警方指，傷者姓馮(35歲)，其手、腳、腹、背受傷，被送往伊利沙伯醫院治理。警方在涉案的景林邨停車場，檢獲一把牛肉刀，其後在衛奕信徑第三段近將軍澳翠琳路，發現一輛被燒毀的私家車，懷疑與案有關。經初步調查後，案件列「傷人」及「縱火」，交由將軍澳警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。警方續指，涉案三名男子，年齡介乎20至30歲，身高約1.65至1.7米，案發時身穿深色衣物。

翠林路澳頭村發生燒車案，疑涉及斬人事件。(賴南秋攝)

今年9月26日凌晨，一名24歲紋身女，於將軍澳尚德邨遭兩刀手伏擊斬傷。兩小時後，疑受襲一方涉派人到景林邨停車場燒車大報復，場內廿多輛車輛「陪葬」。警方事後經深入調查後，拘捕七名男子，懷疑他們與縱火案有關。據知事件牽涉到黑幫新X安內訌，未知今次事件是否三個月前「將軍澳黑夜」的延續。