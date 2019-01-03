【楊鳴章病逝】言論惹火　吸毒論喻同性戀惹批評

天主教香港教區主教楊鳴章過去曾發表不少惹火言論，其中以吸毒比喻同性戀，曾引起社會大眾批評。

楊鳴章1945年生於上海，4歲與家人來港，並加入聖神修院，曾擔任香港明愛總裁，2009年成為香港教區副主教，2014年任輔理主教，2016年獲教宗方濟各委任為天主教香港教區助理主教， 2017年8月1日天主教教區榮休主教湯漢樞機榮休，楊鳴章正式接任天主教香港教區主教。

●以吸毒喻同性戀惹批評

楊鳴章過去不少言論惹來爭議，其中以吸毒比喻同性戀的言論引起最大反彈。2015年，當時為天主教教區主教的湯漢樞機出函，呼籲信徒於區議會選舉投票中，要考慮候選人對同性戀議題的立場，當時他於函中寫道「認為承認同性婚姻，使家庭和婚姻的核心價值和傳統觀念不斷受到衝擊扭曲」。

當時湯漢樞機的呼籲引起社會的批評，當時為輔理主教的楊鳴章為湯漢護航，以「吸毒」形容為同性戀的行為，「吸毒論」 旋即引起同志團體及社會各界的批評，認為是醜化同性戀者，有冒犯之嫌。楊嗚章其後解釋，當日亦指仍會愛曾吸毒的人，澄清雖然不同意同性戀行為，但會接受和關愛他們，楊嗚章認為是傳媒沒有引述他的其他言論。

●為富豪魔鬼論解畫惹風波

他過去亦被批評偏袒權貴，2010年，當時為新蒲崗善導之母堂主任司鐸的羅國輝神父於接受訪問時指批評大財團，稱本港首富李嘉誠為魔鬼，有消息稱長實高層去信當時為副主教的楊鳴章，要求澄清。當時《時代論壇》引述了教區秘書長李亮神父的言論，指楊鳴章已就事件向李嘉誠道歉，但楊嗚章其後在《公教報》澄清，否認自己曾就事件向李嘉誠道歉。但楊鳴章日後因此被批評向權貴靠攏。

●陳茂波被揭囤地 楊指對方不是「衰人」

而2013年，當時為發展局局長的陳茂波被揭囤地，當時楊鳴章公開撐陳茂波，稱與對方是朋友，一早已認識他，認為陳茂波不是「衰人」，亦不是一個貪心的人，稱不願眾人都批評陳茂波時，再「踩多一腳」，希望事件能盡快解決。