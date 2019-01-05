【藝術治療】抑鬱困擾十多年　寄情沙畫創作　時撒時抹畫出心中情

中氣十足、說話爽朗的白髮老婦娓娓道出這些年來她的喜、她的悲，教人難以相信眼前這位精神飽滿婦女，曾經被抑鬱症折磨得生不如死。她就是現年69歲的雙珍，曾因抑鬱症去信特首要求安樂死，後來寄情於沙畫創作，時而撒時而抹解開心中鬱結。

「天堂同地獄往往是一線之差」，孕有兩名兒子的雙珍嚮往天堂般的香港，卻因經濟環境墮進地獄。原居於福建廈門，任刺繡廠廠長；來港後因語言不通難以找尋同職位的工作，唯有「馬死落地行」每天返三份工幫補家計。家庭和工作壓力像一對無形之手把她推至谷底，更令她情緒失控，一件微不足道的事件都可令她破口大鬧，甚至把大兒子罵至離家出走、與她斷絕來往，她從此變得神憎鬼厭。

04年確診抑鬱症 曾去信特首要求安樂死

飽受情緒折磨，一度消瘦至80磅，雙珍以「活死人」形容當時的她，每日行屍走肉地生存。於2004年確診患有抑鬱症時，更曾去信特首要求獲准安樂死。可幸的是，有一群醫護人員對雙珍伸出援手，將她由谷底拉回來。

雙珍精神飽滿，難以想像她被抑鬱症折磨十多年。（郭倩雯攝）

醫護人員努力不懈 助雙珍打開心扉

治療初期，雙珍對醫護人員仍充滿敵意，拒絕家訪，而青山醫院王姑娘為了幫助她各出奇謀。王姑娘到書店選購英文教材，從ABCD起教導雙珍學習英語，藉此分散其注意力，逐漸走進其內心世界。「好感謝王姑娘熱心幫我，我感受到佢嘅真心，當我好似親人咁。」，雙珍對王姑娘帶著滿滿的感恩之情。

「以前呢度門自己唔會打開，而家我主動打開。」

放沙同時放下心中鬱結。（郭倩雯攝） 寄情沙畫畫出心中情 王姑娘不但走進雙珍內心世界，三年前更帶雙珍走至沙畫藝術世界。雙珍素有藝術天份，初學數堂沙畫便掌握收放技巧，用一對巧手、時而撒時而抹，十數秒間就用沙繪畫出一幅美麗圖像，讓同學們讚嘆不已。雙珍曾因病罵走一群知心好友，如今卻因病認識一群好姊妹。這群好姊妹就是沙畫班的同學，她們跟雙珍是同路人，均有不同程度的精神病患背景，一同透過沙畫繪畫出內心情。

雙珍寄情於沙畫，以沙檢視其「復康之路」。沙畫提供舒發情緒的空間，透過雙手一掃一抹，一併把不快的經歷抹去，「以前呢度門自己唔會打開，而家我主動打開」。沙畫更在雙珍的人生中繪畫出一個個美好回憶，她雀躍地指：「我好驕傲呀！雖然讀書少，但可以去大學教大學生畫沙畫。」；亦一嘗站在鎂光燈下，為900名觀眾作即席沙畫表演，當時細仔一家專程從澳洲回港捧場，完場時細仔不禁向雙珍表示：「媽，原來你咁勁。」家人衷心讚美的說話為雙珍在復康路上，打了一支強心針。

雙珍的沙畫作品。（受訪者提供）

+ 4 + 3 + 2

我自己經歷好多，想呼籲同路人一定要行出第一步，勇敢求醫，要融入社會唔好匿埋喺屋企，透過家人朋友精神支持以及藥物才能撃敗情緒病。 雙珍

雙珍：如果可以重遇大仔係我人生中嘅額外獎勵

沙畫帶給雙珍的不僅是「放下」，還有「接受」。她接受了抑鬱症了，接受了因病罵走大兒子，明白這些不幸經歷是她人生的必修課，如今她會好好珍惜與細仔一家得來不易的好關係，安享晚年。「如果可以重遇大仔係我人生中嘅額外獎勵」，年屆69歲的雙珍僅希望在有生之年令為大仔親手炮製一道京都排骨。

雙珍深深明白抑鬱症帶來的困境，亦了解逃避病情的後果。在訪問中，她多番提到想幫助同路人，「我自己經歷好多，想呼籲同路人一定要行出第一步，勇敢求醫，要融入社會唔好匿埋喺屋企，透過家人朋友精神支持以及藥物才能撃敗情緒病」。

藝術匯演嘉年華

「思健藝飛翔」計劃的「沙」話傳情，通過沙畫藝術活動，以促進所服務的復元人士及其家人的精神健康及正向心理，並向公眾人士提倡社會融和以及減少污名為目的。「思健藝飛翔」將於荃灣舉辦藝術匯演嘉年華，透過多個藝術表演及互動工作坊 (包括沙畫、布偶、音樂、戲劇)，讓復元人士展現他們的藝術才華及分享經歷，鼓勵公眾參與藝術，關注精神健康。屆時雙珍會在場教公眾做沙畫創作。