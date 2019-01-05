【追車劈人】新義安內訌升級　將軍澳少君門生遭尖沙嘴同門伏擊

光天化日，在公路撞車斬人，仿如電影的情節，今午在現實世界出現。下午三時許，太子道東近彩虹邨對開發生撞車持刀傷人案，消息指，相信今次事件涉及黑社會同門內訌，被襲一方為將軍澳新義安揸fit人少君的門生，而襲擊者估計是尖沙嘴新義安，相信出於意氣之爭，不涉及金錢利益。這已是過去四個月內，第四宗兩區新義安同門內訌的斬人案，令將軍澳、大角咀等區域，都出現斬人燒車暴力案。據悉，源頭是去年9月底將軍澳尚德邨斬人案、景林邨縱火案。

今日(5日)下午3時許，一輛白色私家車沿太子道東行駛至彩虹邨對開馬路時，被兩輛銀色私家色夾攻猛撞，兩銀色私家車上跳下至少七名刀手，衝向白色私家車用利刀狂襲擊白色私家車，車上一名24歲男子受傷，另有一名男子輕傷。刀手其後逃去無蹤。警方正調查事件，暫未有人被捕。這次持刀傷人事件，據悉，被襲擊的是將軍澳新義安頭目「少君」的門生，初步懷疑刀手為尖沙嘴新義安成員。

翻查資料，過去四個月已發生了四宗暴力事件，均涉及將軍澳和尖沙咀的新義安成員內訌，相信今次事件或是為去年「將軍澳黑夜」事件報復。消息人士指，兩區的新義安成員互斬，衝突原因只為意氣之爭，不涉及金錢利益。兩幫人衝突的源頭，源於去年九月，一名女子在尖沙咀夜場得罪了其中一方的頭目，女子及後在將軍澳捱斬。女子被斬後，她們的一方立即向對方人馬燒車報復。結果，過去四個月來，同一社團的兩區人馬，不斷在將軍澳區內、大角咀、彩虹等地方，互相追斬報復。今午四名在平治車內的男子被人追斬，翻查資料，車主家住將軍澳。消息指，今日被斬的一方，為將軍澳新義安頭目「少君」的門生。據了解，東九龍反黑組已介入調查。

「將軍澳黑夜」事件簿：

去年9月26日凌晨，將軍澳尚德邨一名24歲女子遭兩刀手斬傷，刀手行兇後逃去無蹤，約半小時後，接載刀手的車於土瓜灣承啟道被焚燒。而兩小時後，受襲一方疑報復，派人到景林邨停車場燒毀了近30輛車輛，警方經調查後，拘捕了七名男子。據悉，被斬傷的女子為將軍澳新義安一小頭目的契女，受襲前數日前往尖場嘴一夜場時，與人有衝突。女子被襲後，受襲一方發現，對家其中一名頭目的私家車在景林邨停車場，於是派人縱火燒車。

去年12月28日晚，將軍澳景林邨停車場再發生傷人事件，一名35歲男子於停車場取車時，突遭三名刀手斬傷，據知，傷者有將軍澳新義安背景。警方接手調查，不排除事件與9月的斬人案件有關。

上周六(1日)晚上8時許，大角咀海庭道發生追車斬人事件，一名29歲男子停泊七人車時，突遭兩輛私家車撞停，七名刀手跳車斬傷七人車男子，警方其後拘捕三名男子。據悉，事件疑與黑幫「新義安」同門內訌有關。

2018年9月26日將軍澳尚德邨斬人案、景林邨停車場縱火案：