【面斥不雅】直擊黃龍石澗曬衫場　內褲垃圾煞「玻璃水」美景　　

有「東涌五龍」美譽的黃龍石澗，為香港九大石澗之一，不少市民假日慕名前往，欣賞清澈的「玻璃水」景色。然而，有網民最近發現該處淪為「天然洗衫煮食場」，擔心水質受污染。記者今日（9日）早上到場發現該處晾曬大量洗過的衣物，當中包括內衣褲；期間亦有人捧着衣物上山，但得悉被發現後即轉身離去。

晾曬的衣物和自然風光形成強烈對比。（蔡正邦攝）

記者今日（9日）早上約11時到大嶼山黃龍坑郊遊徑的黃龍石澗視察，發現該處有人以鐵枝架起晾衫棚，晾曬大量清洗過的物件，包括衣物、毛巾、甚至內衣褲，溪澗水中及四周殘留大量塑膠品，包括洗潔精膠樽、包裝袋、洗面膏、手套及衣架等無法自然分解的垃圾。情境與四周自然風光形成強烈對比，石澗猶如私人晾曬場。

男子提膠桶及衣物上山

記者上山時發現前面有一名男子正在提着膠桶及一袋衣物，疑似前往石澗洗衫，期間一名行山人士向他提醒，近日新聞曾報道相關事件，勸他不要在此時洗衫，該名男子隨即離去。另一名男子原本欲取出衣物，亦即時離去，沒有回應他是否附近的東涌居民。