【天然生曬】行山勝地黃龍坑變私人洗衫場　 關唔關內地大媽事？

雖然天氣寒冷，但行山熱潮未見減退，只要天清氣朗，仍有不少人會到處尋幽探秘。其中黃龍石澗是香港9大石澗之一，深受不少行山人士歡迎。但有指該處長期被當成「私人洗衫場」，不時有人在該處清洗衣物，有污染水源之嫌，加上該處放置了不少個人物品，猶如「霸地」。近年內地客破壞山野的行為不斷，令人擔心今次會否又是他們所為？

該處建有橫跨溪澗的晾衫繩。(網民王小姐提供)

日前有網民在行山群組上載多張照片，指位於東涌附近的黃龍坑成為了洗衫煮食場。從相中可見，數名女子坐在河裏的石頭上，正在以河水清洗衣物，她們的旁邊有大量衣物散落，河水中隱約見有泡沫。而在其他照片中，可見該處建有橫跨河道的晾衫繩，周邊亦有些疑似自行搭建的帳篷和大量物品如水桶等。拍下照片的王小姐指，行山時幾乎每日都會見到以上情況，又指晚上有人會在該處「過夜」及煮食，如同長期居住。

在溪澗旁周圍，亦擺放有大量洗衣物品。(網民王小姐提供)

不少網民表示，「洗衫團」應該全為內地人士，並大力批評她們的行為污染環境、有礙觀瞻。不過，離島區區議員郭平指，有關人士或非「內地大媽」，皆因十多年來，都有附近村民到該處清洗衣服，「喺嗰度洗衫已經有至少十幾年歷史，最初係附近村民去洗，後來附近新屋邨入伙，有啲居民有樣學樣跟住去洗。」郭平表示，明白不少市民關心洗衣服的化學物質，流入河道會影響生態，認為漁護署應加強教育和勸籲工作，「其實最應該教育嗰度嘅人保護河道，除咗豎立呼籲告示牌，亦可以加派大使到場宣傳，改善以上問題。」

根據《郊野公園及特別地區規例》第11(3)條，任何人不得在郊野公園或特別地區內露營或建立帳幕或臨時遮蔽處，除非按照總監所批給的許可證的規定，及在指定露營地點內。