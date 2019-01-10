【荃灣奪命車禍】載13學童校巴　撞斃疑衝燈過馬路老翁　車頭凹陷

今（10日）下午3時41分，一輛校巴向葵涌方向行駛，駛至楊屋道市政大廈對開位置時，意外撞倒一名63歲老翁，男事主被彈飛約7至8米，躺在血泊中。他傷勢嚴重，陷入昏迷，救護人員到場，隨即將男子送往仁濟醫院搶救，惜搶救無效，返魂乏術。

現場遺下一袋滿佈血跡的衣物及一對鞋。（梁銘康攝）

今（10日）下午3時41分，荃灣楊屋道45號發生一宗致命交通意外。一輛校巴向葵涌方向行駛，駛至楊屋道市政大廈對開位置時，意外撞倒一名63歲姓陳男子，男事主被彈飛約7至8米，躺在血泊中。他傷勢嚴重，陷入昏迷，救護人員到場，隨即將男子送往仁濟醫院搶救，惜搶救無效，返魂乏術。65歲姓黎的校巴司機登上警車協助調查，事件由新界南交通部交通意外特別調查隊第2隊接手調查事件。

血衣物遺路邊 初步懷疑有人衝燈肇禍

肇事校巴左邊車頭嚴重凹陷，車頭玻璃破裂。現場遺下一袋滿佈血跡的衣物及一對鞋，地上亦有羽毛亦散落一地。

現場消息指，事發時校巴上載有13名小學生，其後學童由其他校巴接走。校巴公司負責人亦到場落口供。據了解，死者當時從街市跑出橫過馬路，當他跑至第四線時就被校巴撞倒，飛彈7-8米，同時懷疑死者有撞倒馬路邊的石壆。校巴司機駕駛時狀況良好，車上亦設有車cam，初步懷疑有人不依照交通燈號過馬路而肇禍。