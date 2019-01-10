【荃灣奪命車禍】車cam曝光　老翁衝出馬路　擋風玻璃嘭一聲撞爆

今（10日）下午3時41分，一輛校巴沿荃灣楊屋道向葵涌方向行駛，駛至楊屋道市政大廈對開交通燈位時，意外撞倒一名63歲老翁，男事主被彈飛約八米重傷倒地，送院搶救後不治。事發後，網上流傳一條車cam片段，片段中，老翁疑衝紅燈跑過馬路，剎那間交通燈亦由綠燈轉黃燈。當校巴撞倒老翁時，擋風玻璃「嘭」一聲撞至碎裂。

事發於今（10日）下午3時41分，一輛載有13名學童的校巴向葵涌方向行駛，駛至楊屋道市政大廈對開交通燈時，撞倒一名63歲姓陳老翁，男事主被彈飛約七至八米，躺在血泊中。

車cam曝光 老翁衝出馬路 校巴闖燈尾​

事發後，網上流傳一條車cam片段，顯示肇事校巴當時沿第四線快線行駛，在駛近馬路交通燈位，此時老翁已從安全島上急急衝出，跑過馬路。肇事校巴接近路口時，交通燈已由綠燈轉黃燈，校巴闖燈尾，繼續駛過路口，撞倒老翁，擋風玻璃「嘭」一聲撞至碎裂。老翁就被彈飛，涼鞋飛脫。

車cam片段逐格睇：

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載13學童校巴 撞斃老翁

今（10日）下午3時41分，荃灣發生一宗致命交通意外。一輛載有13名小學生的校巴向葵涌方向行駛，駛至楊屋道市政大廈對開位置時，意外撞倒一名63歲姓陳男子，男事主被彈飛約7至8米，躺在血泊中。他傷勢嚴重，陷入昏迷，救護人員到場，隨將男子送往仁濟醫院搶救，惜搶救無效，返魂乏術。65歲姓黎的校巴司機登上警車協助調查，事件由新界南交通部交通意外特別調查隊第2隊接手調查事件。

肇事校巴左邊車頭嚴重凹陷，車頭玻璃破裂。現場遺下一袋滿佈血跡的衣物及一對鞋，地上亦有羽毛亦散落一地。