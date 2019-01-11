【新義安內訌】尖沙嘴話事人「細B」被捕　涉串謀傷人、串謀縱火

新義安內訌連番廝殺、燒車嚴重案件，有消息指是尖沙嘴「細B」、觀塘「阿刁」、將軍澳「少君」三名話事人的派系鬥爭，涉及利益關係，最終演變斬人、縱火等罪案愈演愈烈，公然挑戰警方。警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O記」）接手調查後，日前已拘捕觀塘「阿刁」，至今日再拘捕細B，他疑與去年12月27日在將軍澳景林邨發生的斬人及縱火燒車毀證案有關，涉嫌串謀傷人及串謀縱火被捕。

去年12月27日晚上景林邨發生斬人案後，15分鐘後，翠林路有私家車被縱火。(資料圖片)

去年九月起，新義安內訌不絕，至去年12月27日晚上，將軍澳景林邨一名男子被三男以刀追斬，他身中幾刀，報警求助。刀手駕車逃去。15分鐘後，將軍澳翠林路近澳頭村一輛私家車被縱火燒毀，相信與軌人案件有關。警方當時調查相信，事件疑涉及黑幫糾紛。

其後，再發生黑幫廝殺事件，包括元旦夜（1日），尖沙嘴新義安成員被攔車追斬，以及周日（6日）太子道東行車線追車斬人案。警方就太子道東一案，拘捕了最少九人，當中包括新義安尖沙嘴及觀塘人馬，相信他們策劃此宗傷人案，向新義安將軍澳人馬施襲。

據了解，至今日（11日）晚上8時許，O記在香港仔香島道一豪宅內，以涉嫌串謀傷人及串謀縱火拘捕新義安尖沙嘴話事人「細B」，他涉嫌與12月27日將軍澳景林邨斬人及翠林路縱火案有關。他被押回灣仔警察總部，有人疑報稱不適，稍後或會被送往醫院。

多名探員在34C號調查。(陳浩然攝)