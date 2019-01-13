【流浮山毒狗】CCTV直撃都柏文門罅吃毒餌即嘔　狗主懸紅五萬緝兇

流浮山日前(10日)五隻狗疑遭毒殺，狗隻死亡前徵狀相似，出現嘔吐大作、四肢抽搐等情況，最終返魂乏術，當中更包括一隻懷孕狗「黑妹」。事發前CCTV片段曝光，影片可見狗隻於鐵閘門罅疑似進食，兩分鐘後即步履不穩及嘔吐大作，狗主今日（13日）懸紅五萬元緝兇，望市民可提供線索，而立法會議員鄺俊宇形容狗隻「殘忍遭毒殺」、「天理不容」。

現時狗主懸紅五萬元緝兇。（潘安奇攝）

狗主指平日不會在門罅投放食物

金氏鋁罐有限公司負責人鍾先生指，事發當日約6時許，公司已拉閘關門，當時狗隻在室內「走走跳跳」表現正常，一個小時後閉路電視拍到狗隻在門罅吃東西，十多分鐘後行為異常，「四圍衝、四圍撞」，及後更嘔吐大作，吐出雞頭及雞頸等非平常餵飼的食物。狗隻嘔吐完畢後便衝到貨櫃內，再躲進鐵籠內掙扎，回收場同事即時為其灌水及進行心外壓，同時致電到動物醫院救助，惟最終無法救回，需召動物善終公司協助處理後事。

從曝光的閉路電視片段可見，當日晚上約7時28分，黑色狗隻Leo於鐵閘底門罅疑似進食，僅兩分鐘後便步履不穩，並開始嘔吐，地下出現一堆白色嘔吐物。鍾先生指，平日該處並不會放置食物，認為有人刻意在該處放下食物。

狗主懸紅五萬緝兇。（潘安奇攝） 被毒死唐狗「黑妹」已懷孕 鍾先生表示，現時將懸紅五萬元緝兇，望市民若有相關資料可向他們提供，又指事發時間為晚上七時至七時半左右，當時外面有不少車輛經過，希望有安裝車cam的車主可翻查影片，若最後成功助緝兇，將懸賞五萬。 立法會議員鄺俊宇表示相信此次懸紅金額，有機會為毒狗緝兇案中最高。他指，是此事件相信有人利用毒藥混和在雞頭及雞尾等具有香味的食材，扔進已關閘的公司內毒害狗隻。根據閉路電視內容，懷疑有人刻意毒狗，其中一隻狗「黑妹」更已懷孕，預計將於近日生產，形容狗隻遭卑鄙兇徒「殘忍遭毒殺」、「天理不容」。現時涉案的雞頭雞頸已交予警方化驗調查，據了解，警方將於下周向動物善終公司取屍調查，同時他亦已去信警務處處長，促請警方加快調查行動。

「狗都係有生命，如果可以咁狠心殺隻狗，你同殺人都無分別。」 負責人鍾先生

疑有人於鐵閘下投放有毒食物。（潘安奇攝） 事發前有人斥狗隻「好嘈」 區內曾現毒狗案 鍾先生表示，有同事於事發前一晚，曾聽到有人於外面斥狗隻「好嘈」，遂外出查看，惟未有發現任何蹤影。他指以往區內毒狗個案間中發生，過往附近曾出現狗隻遭毒死的個案，直斥「狗都係有生命，如果可以咁狠心殺隻狗，你同殺人都無分別」。現時鍾先生希望警方可落力緝兇，盡快成立動物警察及專案小組，並加重對施虐者的刑罰。 附近居民伍先生指，上址位置經常有人棄置貓狗，昨晚於屋內聞到狗屍味道，外出查看時，便見有狗隻倒臥蕉林內，遂報警求助，但未有發現疑人。今早巡查時，再發現一隻灰毛短耳貓臥地，懷疑毒殺動物並非一人所為，施毒者或為附近的人。

員工早準備奶粉毛巾迎接出世狗B

鍾先生指，唐狗黑妹已飼養三年，而都柏文Leo則已飼養一年。平日兩狗會在狗房內休息，感情要好，更會與員工一起到寫字樓，僅當回收場沒有人時，才會放牠們在工場自由跑動。另外由於黑妹懷有身孕，他們亦早已準備毛巾、奶粉及狗籠等物品，準備安置即將出世的小狗，豈料狗隻慘遭毒手。

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作嘔抽搐疑遭毒殺 職員嘗試心外壓救狗

流浮山日前（10日）發生五狗疑遭毒殺案，沙橋村一鋁罐廠負責人所飼養的狗，包括一隻大肚狗「黑妹」，以及約一歲大的Leo，兩狗突然作嘔抽搐，吐出雞骨及雞頸等，負責人鍾先生更指被殺狗隻「四圍舂、四圍撞，抽搐，知佢中咗毒」。當時職員四尋大肚狗「黑妹」，惟於二樓角落發現牠時，黑妹四肢伸直，不斷抽搐，職員立即為其進行心外壓及餵水，惜兩狗最終返魂乏術。鍾先生當時懷疑有人在門罅間將毒餌掉進廠內。

同時毗鄰貨倉亦有三狗死亡，徵狀相似，懷疑同被毒殺，該貨倉負責人自行處理狗屍，及後一名姓謝男職員感事件可疑，遂報警求助。警方調查後將案件暫列「殘酷對待動物」處理，元朗警區刑事調查隊已接手跟進。