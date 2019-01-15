【安全屋偷情？】被指私用安全屋幽會情婦　保安部警司放假警徹查

負責反恐工作的警務處保安部，一名警司被指利用「安全屋」與情婦幽會！據悉，涉事的警司利用撥款，租用了紅磡一工廈單位作保護證人的安全屋，但丟空數月，更疑公器私用，收起鑰匙後，帶情人到安全屋幽會。據了解，女子的丈夫聘用私家偵探調查，發現兩人一個月內多次出入安全屋，而情人更有安全屋的密碼。消息指，該名警司現正放假，警隊內部正徹查事件。警方回應事件指，不作評論。

一名保安部男警區疑與女伴在安全屋密會。(互聯網)

據了解，該名姓馮男警司一年前調職至保安部，他現已被即時休假。警隊高層要求徹查事件，包括該名警司有無帶同女伴到安全屋、涉事工廈單位是否被租用作安全屋，以及有無影響保安部的行動。警方回應事件稱不作評論。警方非常重視人員的操守，如證實有人員違規，定必嚴正處理。

有消息傳出，警隊高層接獲投訴，指一名負責駐守保安部總部的姓馮男警司，利用俗稱「線人費」的酬金及特別服務（R&SS）撥款，租用紅磡鶴園街一個單位作安全屋，但丟空數個月，未有用作公務用途，更收起鑰匙不交予同僚用，反而帶同其情人到安全屋幽會。兩人空閒或週末時間便會到安全屋幽會。

女情人丈夫揭發事件

據悉，女子的丈夫疑聘請私家偵探調查事件，拍攝兩人出入安全屋的影片作證據，更發現過去一個月內多次出入上址，而該女子更有安全屋的門口密碼。保安部為警務處部門，負責多項與保安有關的事宜，包括保護顯要人物、防範及對付恐怖活動，以及統籌保安工作。