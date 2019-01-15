【安全屋偷情？】疑似保安部安全屋曝光　工廈單位　耳機男出入　

警務處保安部男警司被指用「安全屋」作幽會地，密會女伴，一個月內多次雙雙出入安全屋，女伴更有安全屋密碼。警隊高層震怒，男警司被即時停職接受內部調查。 保安部為警隊神秘部門，負責敏感工作，用「線人費」租用單位作保護要人、會見線人及監測等工作。據了解，涉事「安全屋」位於紅磡一工業大廈的一個單位，該單位劏了共16個、面積約200呎的小型辦公室。記者今午目擊有戴耳機孭背囊的健碩男子急步離開單位。

一對男女被拍下出入紅磡工廈一單位，有指是保安部男警司利用安全屋幽會情人。（互聯網）

香港01記者前往紅磡一間工業大廈，發現二樓一單位的外貌，與男警司及女伴出入的疑似「安全屋」相似。該單位間成16個小型辦公室，出入單位大門需要密碼，大門外貼有租用辦公室的公司名稱，其中7號及11號室沒有標示公司名。記者在門外守候，發現有兩名戴耳機、孭背囊的健碩男子離開單位，急步離開，未有回應記者提問。

記者其後被工廈保安員要求離開。據悉，保安員曾進入該單位檢查防火設施、警鐘、喉管等，並曾進入其中2至3個辦公室，據悉面積約200呎，布置似辦公室，並設有寫字檯。惟部分辦公室不准進入，要向業主預先申請才可以入內。保安員指不清楚是否租出作安全屋，亦不清楚租客身份。

涉事「安全屋」位於紅磡恆豐工業大廈一單位。（王譯揚攝）

「線人費」開支每年＄8000萬 今年增至1.4億

翻查資料，不少執法部門皆有租用安全屋，用作保護證人等用途。而警務處保安部工作敏感，負責多項保安工作，包括保護顯要人物、防範及對付恐怖活動，以及統籌保安工作，故會接觸大量敏感資料，亦會觸及竊聽、監控工作。

據悉，保安部使用俗稱「線人費」的酬金及特別服務撥款租用安全屋，用於保護重要人士、會見線人、監視及觀察等。「線人費」需要經過嚴格審批。根據警務處的酬金及特別服務開支，由2011年至2017年起，每年的開支高達8,000萬元。其中2016至17年度，開支為8,190萬元。2017至18年度的預算則為8,740萬元。

今年線人費增六成 配合警隊反恐及應付通帳

至本年度（2018/19年度），「線人費」預算較去年度增近六成，達約1.4億元，為近13年來新高。保安局解釋是為了打擊恐怖主義活動、嚴重罪案、毒品罪行及保安事宜等，涉及警方機密行動，未能公開使用細節。開支增六成的主要原因是配合警隊加強打擊及預防恐怖主義活動。而且過去14年線人費一直維持在8,000萬元至8,200萬元水平，同期累積通脹則超過四成，增加開支有助應付通脹下的有關支出。

保安局曾指審計署獨立審核線人費帳目

時任保安局局長李少光2012年曾在立法會指出，當局設有一套嚴謹的機制，審批及監察「酬金及特別服務」分目的開支。警隊內部就此分目制定詳細批核及監管程序，包括由指定的高級人員審批每項支出，不時突擊檢查該分目的開支細節。警隊核數科亦會按年審查此分目的開支。此外，審計署高級人員亦會根據《核數條例》，獨立審核此分目帳目。

助理處長以上人員每年三次檢查賬目

而警務處在2004年曾向立法會保安事務委員會披露酬金及特別服務的開支內容，指警務處屬警司或以上職級的指定單位指揮官，獲指派為酬金及特別服務小額預墊備用金保管人。他們須確保備用金只用作支付屬機密性質的服務開支，而有關服務的目的及詳情不能公開。秘密設備均須獲特別批准才可購買。

而警務處助理處長或以上職級人員，包括警務處處長、警務處副處長(行動)、警務處副處長(管理)、刑事及保安處處長，會每年至少3次突擊檢查上述備用金賬目，每次抽查時間不得相隔超過4個月。