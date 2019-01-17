【甘仔絕食】與政府代表會面滿意　九天絕食行動結束　靜坐到月底

為港人所生內地子女爭取居留權的甘浩望（甘仔），今早與入境處及保安局代表會面後，決定結束為期九天的絕食行動。他表示，對於會面感到滿意，政府代表已答應將積極向政府及特首反映他們的訴求，現時將於政總外靜坐本月底。

絕食行動將於今早結束。（黃偉民攝）

甘仔上周三(9日)於添美道開始絕食，行動踏入第九天（17日）終結束。甘仔表示本次絕食行動主要希望香港政府與中央政政府，積極解決港人內地子女居留權問題，對於今早與政府代表的會面感到滿意，對方指將會積極反映他們的訴求予保安局及特首。目前他將會與關注團體繼續靜坐至1月29日，而關注團體則會於每周二於特首辦向特首請願。

預計七萬「超超齡子女」來港

甘仔表示，政府於2011年容許「超齡子女」（即其親生父母於獲身份證時，該子女未達14歲）申請單程證，該批子女基本上已於去年全數來港，而當時保安局局長當時答應待「超齡子女」來港申請處理完畢後，「超超齡子女」（即其親生父母於獲身份證時，該子女已達14歲）均可申請來港，今次行動要求政府與中央溝通，為14歲或以上的子女爭取居留權。他們估計有七萬名子女需要來港。

關注團體去信特首及保安局局長

關注團體早前分別去信於特首林鄭月娥及保安局局長李家超，給予特首林鄭的信件內容中提到，由對方參選特首後，已開始去信，指關注團體家長及子女「忍受著骨肉分離的痛苦處境」，已向政府爭取二十年仍未有成果。信中又提到，去年年初的請願信中已預告若問題仍未解決將會升級行動，本月初則開始絕食行動，而關注團體的家長及子女將於每周二到特首辦向林太請願，直至政府答覆會面及跟進事件。

而給保安局局長李家超的信件內容，則提到要求政府正式向北京政府請求，在單程證仍有大量剩餘配額儲備情況下，讓14歲或以上的港人在內地子女申請來港。

曾就居港權問題絕食抗議5日半

年屆70歲的甘仔於2010年，曾為居港權問題絕食抗議5日半，政府及後容許合資格「超齡子女」來港申請單程證，事隔8年「超超齡子女」仍未可申請來港，甘仔遂決定再次進行絕食，而此次絕食行動則未有太多準備，於添美道豎立帳篷，僅有食水、睡袋、聖經及衣服等物資。