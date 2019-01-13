【甘仔絕食】抗爭33年　爭居權被批假神父　70歲甘浩望：唔放棄！

甘浩望（甘仔）來港四十載，半生為爭取基層權益。從協助、艇戶、水上新娘到爭居權者，抗爭到70歲，他近日再就港人內地子女的居留權問題絕食。見證本港社運變遷，由當年的領導人物，至被人抨擊為幫內地人領綜緩的「假神父」，甘仔仍然堅信原則，「希望香港社會唔好咁窄，無論係咩人都要尊重」。這次絕食，沒什麼迴響，甘仔依然堅定：「方法就係不停做，唔好放棄」。

家庭團聚係基本需要支持嘅人權，無可能喺自己國家入面嘅仔女唔可以同父母一齊。𠵱家畀咗一半另一半唔畀，咁係好荒謬 甘浩望神父

年屆七旬、人稱「甘仔」的甘浩望神父再次絕食抗議。（黃偉民攝）

隔8年重踏絕食之路

甘仔對上一次絕食為於2010年1月，當時同樣是就居港權問題抗議，歷時5日半，政府於2011年容許合資格「超齡子女」（即其親生父母於獲身份證時，該子女未達14歲）申請單程證。甘仔指當時政府向他承諾會於3至4年後安排「超超齡子女」均可申請來港，惟事隔至今8年，政府仍未處理問題，有見與子女分隔兩地的家長日漸老邁，令甘仔多年後再決定重踏絕食抗議之路。

「家庭團聚是基本人權」

「家庭團聚係基本需要支持嘅人權，無可能喺自己國家入面嘅仔女唔可以同父母一齊。𠵱家畀咗一半另一半唔畀，咁係好荒謬」。甘仔指，由2011年起至今，內地「超齡子女」的單程證申請達約6至7萬人，基本上已大致完成。但他估計仍有近7萬名「超超齡子女」仍等待來港與家人團聚，如果政府能動用過去未用盡的累積單程證餘額，已足夠處理有餘。然而甘仔指「好似無乜嘢顯示政府會做嘢，準備心理會（絕食）長啲」。

（第一次絕食）都係突然間（記者）問我會做啲咩（行動），我話絕食，結果新聞好快報咗出嚟，講咗無得唔做 甘浩望神父

空閒時間，甘仔喜歡靜靜書寫日記。（魯嘉裕攝）

絕食20次 牙齒全爛掉

豎立起於添美道僅存的帳篷，身型略胖的甘仔穿著一件殘舊、縫補過的藍色毛衣，時而坐於帳篷看聖經，時而坐於摺檯前書寫日記。1974年由義大利來港，早期為木屋區居民、艇戶爭取住屋權益，其後在水上新娘、無證媽媽、港人內地子女居留權、支援劉山青等議題，曾經多次絕食，甘仔從來與基層同呼同吸：幫助工人運動時自己投身任搬運工人，幫助艇戶時更索性搬上艇上居住，一住便是10年。今次已是甘仔第20次絕食，他慶幸多次絕食未有對身體做成嚴重傷害，唯一是牙齒全都爛掉需要換上假牙，「唔知關唔關事，可能間中唔食嘢對身體好，我每次絕食幾多日就會瘦幾多磅」。

70歲的甘浩望神父，再為爭居權絕食，他說：唔放棄！（黃偉民攝）

首次絕食因衝口而出⋯⋯

年屆70歲，今次絕食他並沒有太多準備，只有食水、睡袋、聖經及衣服。回想1986年為14名水上新娘被遣返大陸而首次絕食，原來是衝口而出之果，「都係突然間（記者）問我會做啲咩（行動），我話絕食，結果新聞好快報咗出嚟，講咗無得唔做」。甘仔指，那個年代絕食並不如今日常現，因此政府對其行動亦比較緊張，三日半之後，一名布政司署保安科（即現時保安局）的代表主動接見，這代表就是其後的保安局局長葉劉淑儀，「果時佢仲好低級，佢話如果我停止絕食，14個上水新娘可以半年內返嚟同安排所有水上新娘攞身份證」，首次絕食換來成功。

釋法推翻終審裁決 引發居港權爭議

後來同樣是葉劉淑儀，激起社會對港人內地子女的居港權爭議。1999年「吳嘉玲案」，終審法院當時裁定所有香港永久性居民於內地所生的子女，不論出生時父或母是否已成為香港居民，均可享有居港權。時任保安局局長葉劉淑儀於裁決後，宣稱估計10年內會有167萬人從內地移居到港，言論引起公眾恐慌，政府隨後提請人大釋法。釋法推翻終審裁決，指如子女在內地出生時父或母未成為香港居民，子女則沒有居港權，引發爭取居港權爭議。

現時每個星期日甘仔仍會於添美道舉行傘運彌撒。（魯嘉裕攝）

特別我哋基督徒，我哋唔係要鎖住一個地方，係要開放，如果要民主一定要包括埋大陸，唔係搞掂自己唔理大陸。好似709維權律師，我哋一定要出聲支持 甘浩望神父

甘浩望神父，在政總外留守絕食。（黃偉民攝）

政府態度比以前冷淡

「政府講大話（誇大數字），香港市民反對我哋，我哋都好沮喪」。隨後多年甘仔繼續爭取，至2011年終獲得一小步成績。惟他指現時政府態度比以前冷淡，「呢兩年好差，佢哋（政府）以前成日同我哋傾，跟住𠵱家唔再肯傾，特別係保安局。可能以為我哋人少，我哋寫信，佢成日答話上面未有政策，𠵱家唔係叫你等上面，叫你積極爭取嘛。如果你真係關心市民利益，應該做多啲」。

傘運變黨派之爭 不讚同本土派主張

40多年的抗爭生涯，參與過大大小小的抗爭民主運動，近年的雨傘運動甘仔同樣沒缺席，現時每個周日他仍會於添美道舉行傘運彌撒，「個精神仲喺度」。佔領79日的經歷不少香港人仍歷歷在目，甘仔眼中怎樣看待雨傘運動？「運動爆發後（初期），有好多團體，唔係直接黨政治嘅嘢，係多年爭取人權嘅行動聯埋一齊」，甘仔指隨後出現的本土派，令抗議情緒趨向反共，運動變成黨派之爭。他稱對本土派的主張並不讚同，「特別我哋基督徒，我哋唔係要鎖住一個地方，係要開放，如果要民主一定要包括埋大陸，唔係搞掂自己唔理大陸。好似709維權律師，我哋一定要出聲支持」。

批民主派為選票忘記初衷

甘仔又指，感覺傘運過後示威的力量弱化，「所謂民主派嘅人都唔支持民主嘅嘢」，他舉例公民黨立法會議員楊岳橋早前提出「檢討單程證政策」動議，調低每天150個單程證來港配額，甘仔指政黨不應因選票忘記自己初衷，「其實政府做得好錯，拉咁多年青人去坐監，令社會氣氛愈嚟愈反感。其實爭取人權、家庭團聚係可以做嘅嘢，呢啲先係迎向市民生活，唔應該放棄」。

自己成功、出名、有錢，維持資本主義嘅machine（機器），呢樣嘢好有問題。最緊要係人，點樣關心人，人人平等 甘浩望神父

甘仔相信有些原則需要堅持，「方法就係不停做，唔好放棄」。（魯嘉裕攝）

被批幫大陸人 曾遭指罵腳踢

面對近年社會中港矛盾日增，內地人爭奪港人資源的聲音不斷，甘仔仍逆流而上，結果飽受抨擊。「每一個人係一個資源、人材，無論係難民、大陸人，如果你畀機會佢發展自己，佢哋對社會唔係一個重擔，係對社會發展重要嘅人士」。

但大眾對甘仔的一套不算受落，「睇下佢個鬼佬，幫大陸人攞綜緩！」反對者指罵他為假神父、神棍甚至魔怪，更試過被示威人士腳踢。甘仔憶述於雨傘運動過後，有本土派人士於政總外示威，要求政府拒絕雙非兒童來港讀書，「我果陣時鬧佢哋，有無搞錯，有咩資格講呢啲嘢」，甘仔稱當時上前拉著一名青年的米高峰線，遭對方腳踢3下。被冠以「左膠」、幫共產黨之名，但甘仔並不認同，「其實我哋都係共產主義者，但我哋唔鐘意修正主義，用共產主義嘅名嚟搵權、搵錢，真真正正嘅共產主義係要為人民服務」。

甘仔指這種想法不多不少來自香港的資本主義教育，「自己成功、出名、有錢，維持資本主義嘅machine（機器），呢樣嘢好有問題。最緊要係人，點樣關心人，人人平等」，甘仔認為惟有繼續行動，希望能改變大眾的想法，「希望香港社會可以開放啲，唔好咁窄，無論係咩人都要支持要尊重」。

甘仔於政總外扎營絕食。（魯嘉裕攝）

爭取或無成果 相信堅持原則

電影《千言萬語》以甘仔的故事為藍本，甘仔稱電影中情節有真有假，然而飾演甘仔的黃秋生於戲中一段獨白：「我知道我根本唔可以爭取到啲乜嘢，受苦難嘅人一定要靠自己先至可以爬起身，但係我起碼可以畀到佢哋信心同支持」，甘仔卻誠然這段對白的確道出了他的心聲，亦於他堅持多年的抗爭生涯得以見證。由七、八十年代木屋區、艇戶、水上新娘議題，至後來持續至今的居留權問題，並不是每次都得到廣大社會的關注及支持，至近年甚至無人理會，「舊年做過幾十次（居留權）行動，一個記者都無」，但甘仔相信有些原則需要堅持，「方法就係不停做，唔好放棄」。

方法就係不停做，唔好放棄 甘浩望神父