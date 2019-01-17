【欺凌車長】衝突前傳　曾批大媽搬行李慢　遇襲車長：無諗過咁

前晚（15日）大嶼山愉景灣發生長短髪大媽「雙鬼拍門」喪摑司機事件，片段在網絡廣傳，令一眾網民熱議，但原來三人是結了一程車的怨恨。

疑有人大力煞車

據了解，兩位大媽是在欣澳站上車，當時她們是拖著篋上巴士，但懷疑有人手腳慢，拖慢上車進度，司機有感不滿，曾指責大媽搬行李太慢。當巴士到了愉景北商場的總站時，懷疑有人大力煞車，結果車上的行李跌落地上，長髮大媽的小孩跌倒，但沒有受傷。

眼前行李倒下、孩子跌倒，長短髮大媽的怒火一觸即發，於是走上車頭，對車長瘋狂掌摑，及後車長落車，她們仍「咬住唔放」，扯著車長的頭髪，高呼拍呀，要同伴拍下車長的樣貌。及後短髪媽媽報警，警察來到時，兩位大媽及司機都沒有提及有用暴力的情節，長髪大媽有提及對司機的駕駛態度感不滿，三人後來和解。後來有關打人的網片流出，警方將案改列襲擊案再調查。據了解，兩位大媽持雙程證來港。

遇襲車長開腔：唔想惹事生非

記者聯絡到當晚「被打」40多歲的司機李先生，他指這幾天家中有事，回了內地處理，聲稱仍未知道香港發生甚麼事。他指有同事聯絡他，公司上司約見他，警察亦要向他落口供，但身處內地尚未能處理。

問到他事發當晚的詳情，包括有否突然煞車，他指要返港向同事了解。問他會否擔心失去飯碗，他指自己有手有腳，「東家唔打打西家」。他強調不想惹事生非，沒想過事情會變成這樣。李先生指，他兼職駕固定夜更，逢星期一至六上班，駕駛巴士3至4年，稱之前未曾試過這樣。