【挑戰海關】職員兇關員　被查藥房上水擁五分店　貼正貨貼紙

一名黑衫男職員一度與海關人員推撞。（互聯網影片截圖）

職員拒回應 店外貼正版貼紙

日前海關到上水一間藥房執法，有藥房職員疑不滿海關「趕客」，雙方爆發罵戰。記者找到有關藥房了解，有藥房層員指負責人不在，不便作任何回應，至於被問及為何與關員衝突，職員指三緘其口，示意記者離開。據記者觀察，藥房今早仍有營業，該店外貼有「正版正貨承諾」的貼紙。

同集團於上水區 設立五間藥房

據公司註明處資料顯示，藥房股東為一名姓陳男子，他共名下有四間藥房、藥妝及投資公司。而據藥房網站顯示，所有以簡體字撰寫，該公司於2013年成立，旗下擁有另外五間藥房，位置均於上水區。業務以售賣化妝品、保健品、酒類、嬰幼兒用品、生活用品、食品及藥品等。網站更列明無論是香港本土商品，還是外國進口產品，均為原裝正貨。

海關與店員對罵 雙方爆發衝突

事發時，有海關人員與藥房店員互相指罵，其間一名懷疑海關人員於店外叫：「走啦走啦走啦，無生意呀！」之後有人將關員推出店外，雙方對罵，有店員怒斥：「海關又點呀？又如何呀？大晒呀？你唔好喺度阿趦阿趄（阿之阿左）呀！」而根據《香港海關條例》列明何人如對為執行職責而行事的海關人員，故意予以襲擊、抗拒或阻撓，即屬犯罪。可處罰款$5,000及監禁6個月。