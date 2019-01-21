【奪命鋁窗】日內第二宗！大埔富善邨墮窗無人傷　CID接手調查

繼今（21日）早尖沙咀美麗華酒店墮窗殺人事故後，下午12時許，大埔富善邨善美樓對開亦發生墮窗事故，所幸無人受傷。

繼尖沙嘴美麗華酒店有窗由高處墮下，擊斃一名內地女旅客，女清潔工人被捕，約兩小時後，即今日（21日）中午約12時15分，警方接獲保安報案，指大埔富善邨善美樓有一隻約半米乘一米的鋁窗，懷疑從單位墮下，事件中無人受傷。警方接報到場，經初步調查後將案件列作容許物件從高處墮下，並交由大埔警區刑事調查隊第二隊跟進。

年近歲晚，家家戶戶都陸續開始大掃除，日久失修的鋁窗可會成為隱形炸彈。對於再有墮窗事件，網民不禁驚呼﹕「好邪」、「一不離二」，亦有網民指墮窗事件經常發生，「跌完一次又一次，家家戶戶用咗咁甘多錢驗窗嚟為乜？」

今早10時許，尖沙咀美麗華酒店對開有鋁窗由高處墮下，並擊中一名持雙程證來港的女遊客，血流滿地。救護員到場將昏迷的傷者送院搶救，唯至中午12時16分傷重不治。

強制驗窗實施7年 涵蓋逾3600棟樓宇

自2012年強制驗窗計劃實施以來，屋宇署每年都會揀選一定數目的樓宇，執行強制驗窗計劃。任何樓齡達十年以上，而樓高又高於3層的私人樓宇均有可能成為目標。住戶收到法定通知後，需於通知日期起計的6個月內委任合資格人士，完成檢驗和訂明修葺。但強制驗窗計劃並不涵蓋公屋單位，同年，房屋署另推全方位維修計劃主動檢查單位的室內狀況。

截至2017年底，當局已向約3,600座住宅及綜合用途樓宇，發出強制驗樓通知，其中過半樓齡達50年或以上。