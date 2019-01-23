【路有凍死骨】64歲TVB臨記劉何志　清晨收工尖沙咀露宿猝死街頭

64歲，沒有申領長者綜援的資格。為兩餐，他營營役役、露宿街頭。今日凌晨四時，他剛完成無綫劇集《極度怪咖》的臨時演員通告，在尖東海旁長凳休息。早上9時許，他被巡經的管理員發現猝死街頭。凌晨的通告，成為他人生中最後的演出。他是臨時演員劉何志。

今日(23日)早上9時49分，一名管理員巡視尖東麼地道尖沙咀中心海旁，發現有一名男子睡在一張長凳，於是上前查看，並輕拍對方，惟男子沒有反應，管理員於是報警。警方接報到場，救護員證實該名64歲姓劉的男子死亡。

據了解，死者為一名臨時演員，凌晨下班後，海旁長凳休息，豈知一睡不起。

臨時演員劉何志猝死街頭。（圖片由受訪者提供）

臨時演員周先生與劉何志是好友，周先生今早10時半接通告期間，突然收到警方的通知，稱劉何志走了，感到相當震驚，「我真係呆晒」。周先生稱，昨晚死者才在一眾臨時演員的WhatsApp群詢問有無通告接。周先生稱，死者曾透露有仔女，指他們在海外居住，周先生現時正在嘗試尋找他的家人，若未能聯絡到，他會前往認屍，而一眾臨時演員會夾錢幫他辦身後事。

為人和善講義氣

周先生稱，劉何志入了行約半年時間，為人很和善，接通告放飯時，會讓女士先拿飯，而平時亦很講義氣，因此人緣不錯。周先生稱，死者未曾透露過自己是露宿者，平日他會手持幾袋東西，但並不為意，因很多臨時演員會準備數套衣服以備不時之需，而且大家較少會過問他人的私隱。

周先生回憶，對上一起和劉何志拍的是《掃毒2》，當時兩人在劇中扮演監犯。死者生前曾參與過無綫劇集《極度怪咖》、《愛·回家之開心速遞》等。周先生稱，死者是一個很積極的臨時演員，「一日24小時佢都可以開工。」

死者為人正氣 對猝死感震驚

另一名認識死者的臨時演員阿玲(化名)透露，死者昨晚9時開工，參與《極度怪咖》劇集，至今日凌晨4時才收工，昨晚開工時都是在酒樓拍攝，主要是坐在酒樓內，工作量不算大。阿玲稱，第一次接通告時便認識死者，當時完了通告，她不知道要坐什麼車回家，是死者很友善地帶她去搭車，阿玲認為劉何志為人正氣，平時很企理。對於他猝死街頭，阿玲感到很愕然，「個個都覺得好可惜。」

此外，今早大嶼山有一名男子被發現昏迷不治。時間為早上8時43分，有露營人士發現一名53歲姓鄭的男子在昂坪營地昏迷不醒，於是報警。救護人員到場證實男子不治。警方正調查事件。據悉，死者為露宿者。