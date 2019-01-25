【6億倫敦金騙案】涉案公司前董事　博愛醫院前主席蕭炎坤被捕

六億倫敦金騙案，苦主遍及全球，有受害人損失逾億元。據了解，涉案三間公司位於九龍灣億京中心三個不同樓層，其中一間公司的前任董事為博愛醫院前主席蕭炎坤，於去年十月已將股權移交予另一名姓羅男子。據了解，72歲的蕭炎坤被捕並已保釋。

博愛醫院前主席蕭炎坤涉案被捕，並已獲准保釋。(網上圖片)

涉案三間公司的辦事處皆位於九龍灣億京中心三個不同樓層。其中一間為智金集團，前任董事為博愛醫院前主席蕭炎坤，根據公司註冊處紀錄，他於2018年10月8日已轉移所有股份予一名報住地址在鴨脷州利東邨的姓羅男子，並在一個月前辭任董事職位。

另外兩間公司的前任董事為一名姓林男子，他於2017年5月12日，將兩間公司的股份轉讓予姓馮男子。其中一間公司現有兩名董事，包括姓馮男子，及另一名姓林的男子。

公司服務熱線無人接聽

根據智金集團網頁簡介，該公司主要為各大客戶提供投資買賣交易，提供龐大網絡及專業團隊，配合不同類型的投資者。公司服務範疇包括金融咨詢、個人投資組合、融資、物業買賣、實金買賣、企業借貸融資、香港及海外上市等。記者致電該公司服務熱線，但無人接聽。