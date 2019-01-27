【誓不低頭】寧派飯贈乞丐　遇黑幫不妥協　潮州廚師﹕做人要正氣

「我唔會向黑社會低頭，我會向弱群社會低頭！」他的廣東話帶有濃重的潮州人腔調，林旺佳說著「絕不屈服」時眼神堅決。曾獲獎的他，堅持用心做好潮州打冷，憑著廚藝、誠意，他積聚不少來自十八區的熟客，兩年前更開餐廳做老闆，今凌晨卻遇惡煞掃場失30萬元。林旺佳仍毫無懼色，因「做人要有正氣！」他做廚師38年，非首次被威嚇，做小販擺賣時被收保護費，他反罵陀地有手有腳卻「問和尚借梳」，「我永遠唔會屈服，你冇飯食話畀我聽，我可以畀飯你食，你唔掂，我見乞衣就派飯，你有手有腳我唔會畀！」

我永遠唔會屈服，你冇飯食話畀我聽，我可以畀飯你食，你唔掂，我見乞衣就派飯，你有手有腳我唔會畀，邊一個都好，我一定唔會畀。 老闆林旺佳

林旺佳指修復玻璃料要30萬元。(王譯揚攝)

橫蠻食客大鬧餐廳 一小時後被刑毀

開業約兩年的長沙灣東京街31號的「潮興正宗打冷小廚」，原本簇新的門楣，今凌晨遭惡煞砸爛全幅玻璃，貼在上面的名人合照、傳媒訪問報導散落一地，猶如把老闆林旺佳的心血一錘擊碎。林旺佳不知何人所為，但事發前一小時，曾有四名長相兇狠的食客叫了一碟鹵水雜拼盤，吃光後再叫第二碟，這時卻斥責食物骯髒，在店內大吵大鬧，最終鄰檯有休班警員喝稱不要鬧事，他們才拂然離去。未幾，便有惡煞駕車而至，用大錘擊碎餐廳整幅玻璃。林旺佳指開業時裝修花了200萬元，換新玻璃料需要30萬元。

開餐廳以食客為重 但不接受威嚇

林旺佳認為，開餐廳固然食客為重，「有問題我最大方，有責任我去承擔，唔收錢。成個團隊就係我個精神，我嘅精神就係客唔滿意唔收錢！」然而，無端白事遇上橫蠻客人，更被砸壞玻璃損失30萬元，他絕不會屈服，亦不擔心再被尋仇，「絕不擔心，攞正牌做生意，有咩咪報警。」並指刑事調查隊、重案組、反黑組警員會協助。

餐廳正門的整幅玻璃被人用大錘打爛。

做人需要正氣，唔好邪術，呢啲（黑社會）屬於邪術。 老闆林旺佳

做小販遇陀地 林旺佳拒付保護費

「做人需要正氣，唔好邪術，呢啲（黑社會）屬於邪術。」他的正義感，早在做小販時已有。八十年代，兩手空空來港打拼的林旺佳，在街邊做小販賺錢，遇到陀地向他收取保護費，他斷言拒絕，「我永遠唔會屈服，你冇飯食話畀我聽，我可以畀飯你食，你唔掂，我見乞衣就派飯，你（黑社會）有手有腳我唔會畀，邊一個都好，我一定唔會畀。」他更直斥陀地「問和尚借梳」，找錯對象，叫他們向有錢人下手，最終他們憤而離去，惟幸沒再向他尋仇。「我唔會向黑社會低頭，我會向弱群社會低頭，窮人過唔到日子我會向佢低頭，我會幫助佢，但呢啲我唔會，你攞我條命，我攞條命畀你。」

餐廳玻璃被擊碎。(賴南秋攝)

我唔會向黑社會低頭，我會向弱群社會低頭，窮人過唔到日子我會向佢低頭，我會幫助佢，但呢啲我唔會，你攞我條命，我攞條命畀你。 老闆林旺佳

遇刑毀無損熟客信心

38年廚師生涯，他不只贏得獎牌，更贏來一群來自十八區的熟客支持，事發後不斷接獲客人來電關心，更大撐林旺佳，指不會怕惡人，會繼續光顧他，林旺佳大受感動。修補玻璃事宜，有待新年過後再從長計議，現在他又忙於接待一檯檯鼎力支持的熟客。