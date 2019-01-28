【刑毀19車】屯門露天停車場鐵錘爆車窗　車主嘆泊位緊絀無辜破財

今日（28日）6時42分，屯門興富街對開一個露天停車場，有人報案指停車場內有19架私家車遭刑事毀壞，大部份車輛的玻璃被擊碎，部分車的側鏡亦被破壞，每輛車約損失1至5塊玻璃，而近停車場出入口的車輛損毀較嚴重，警方接報到場了解。至上午11時許，鑑證科人員到場調查，並拍照搜證。車主到場協助調查，大嘆區內停車位緊絀，才將坐駕停露天車場。



車主：有錢都租唔到車位



大部分車主均對事件表示無奈，其中一名車主表示，昨晚泊車時未發現有異樣，至今晨5時多接獲警方通知，才到場了解。一名被毀Tesla的司機杜先生表示，事件中車頭玻璃損毀，而由於玻璃有防紫外線及感應器功能，估計至少要花費兩萬元修理。杜先生指，附近屋苑的停車場泊位供應緊絀，「有錢都租唔到」，如寶田邨的車位輪候冊更長至「排幾年都輪唔到」，唯有將愛車停泊至涉事的露天停車場。



據悉，大部分車主均是該停車場的常客，過往與車場一直「相安無事」，最近的一次意外是颱風天鴿壓壞車輛，而車主亦未獲賠償；是次事件中，多位車主計劃向停車場場主追討賠償。

涉事車輛車頭玻璃碎裂。（蔡正邦攝）

停車場夜間無燈 錄影機無法正常運作

據了解，該停車場夜間並無照明燈，故導致車頭的錄影機無法正常運作；而且早前以貨櫃箱作辦公室的印巴籍保安於幾個月前亦已離職，停車場於夜間無人管理。現場消息指，停車場場主無與人結怨，警方正調查附近辦公室的閉路電視。事件中，所有被刑事毀壞的車輛均是私家車。警方將案件列刑事毀壞處理。