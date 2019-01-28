【有片】天水圍醫院外煙花綻放　巨響嚇煞街坊　網民﹕以為爆炸

農曆新年未到，本港已發生非法燃放煙花事件。今日（28日）晚上8時許，天水圍醫院門口對出突然有人放煙花，有網民拍得當時的情況，只見到煙花在半空燃放，最少有七枚煙花綻放。片段中見到放煙花的位置，疑似在天水圍醫院的門口，旁邊便是屋苑，煙花發出強大的聲響。有網民於fb群組留言稱﹕「啱啱係隔離以為爆炸，嚇死，一擰轉煙花已經係頭頂爆緊。」

由於放煙花的地方在天水圍醫院外，近日流感高峰期，病房爆滿，前線醫護人員壓力爆煲，公立醫院護士及醫生集會控訴，就是次放煙花事件，有網民笑稱﹕「為醫護人員打氣。」

煙花離民居近 拍片者：其實都好危險

拍片者丘先生稱，事發是約7時58分，當時他正在睡覺，突然間屋外傳來巨響，他形容為「超級大聲」，丘先生稱，「好震撼，屋企人訓瞓緊覺都嘈醒。」煙花大約持續燃放了1分鐘，放煙花的地方與他家只有不足50米的距離，「咁其實個位置就好接近民居華佑樓，其實都好危險。」丘先生又透露，附近泊了很多車，甚至有車正在行駛，相當危險。

記者於天壇街近食物環境衛生署元朗車廠及天水圍醫院，發現兩個25枚、寫有簡體字的煙花空盒。警方晚上8時許接獲市民報案，指有人非法放煙花，警方接報到場惜無發現，事件中無人被捕。

未經批准放煙花屬違法 最高判監三個月

於香港未經批准放煙花屬違法行為，根據《危險物品條例》，任何人製造、貯存、管有、出售任何煙花炮仗，一經定罪最高刑罰為罰款25,000港元及監禁6個月。而市民燃燒炮仗，最高可判罰500元及入獄三個月。

現場遺下兩個寫有簡體字的煙花空盒。（陳浩然攝）

去年農曆新年期間，本港多處亦發生多宗在未經批准下發煙花的事件：

2018年2月15日：去年年30晚，屯門大興邨有人疑違法放煙花。

2018年2月16日：去年大年初一晚，深水埗青山道近嘉頓總部大廈對開，有人發現上空燃放煙花，歷時約半分鐘。

2018年2月17日：去年年初二，尖東麼地道近永安廣場對開時有人違法放煙花，途經車輛亦要煞車迴避。