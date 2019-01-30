【九霄驚魂】國泰返港航班　機師突不適　副手獨力駕駛安全降落

國泰航空日前一班由日本札幌飛往香港的航機，飛行途中機師竟然突然不適，要靠副機師獨力駕駛航機返港。民航處、機場消防局及機管局一度需要戒備，幸好航機最終安全降落。有報道指該機師疑過勞不適，國泰航空及民航處回覆指，機組人員飛行時數合乎處方規定的限制要求，飛行前有充分休息。事件中，機場運作不受影響。

距離香港只剩個多小時航程 機師突不適

該航班按常於當日下午6時55分，在日本札幌新千歲機場起飛前往香港，並原定於香港時間晚上11時50分抵達。豈知航機距離香港只剩下一個小時航程時，機師突然不適，要由副機師獨力駕駛航機約一小時。幸最終航班安全抵達機場，而機師事後送往醫院治理。

民航處安排優先降落 機師事後自行步離機艙

民航處空管中心回覆指，當晚上約10時15分，接獲CX 58航班通報有機組人員身體不適，空管人員按既定事故應變程序安排該航機優先降落香港國際機場，並即時通知機場消防局及機管局戒備。該航機於晚上10時56分安全降落香港國際機場。航機安全及機場整體運作沒有受到影響。 據悉感到不適的機組人員其後自行步離機艙，送往醫院治理。

1月26日國泰航空一班由日本札幌飛抵香港的航機，有一名機師突然不適。 （資料圖片）

機組人員飛行時數合乎民航處規定 事前有充份休息

有報道指該名機師疑連續工作多時，所以途中不適。民航處表示，已向涉事航空公司了解事件。根據初步消息，該機組人員飛行時數合乎民航處規定，飛行前亦有給予該機組人員充份休息時間。有關航空公司已就事件通報民航處。民航處會繼續跟進事件，

應對另一機師失去能力為周期性培訓

民航處亦指，有關應對另一機師失去能力的操作程序，是機師周期性培訓既定項目之一。 本處會一如既往繼續密切監察各航空公司，以確保有關的航空公司符合民航處各項相關規定，保障航空安全。

國泰回覆：人員執勤前有較法定水平更充裕的休息時間

國泰航空回覆指，由札幌回港的CX583航班當晚安全降落香港，由於其中一位機師感到不適， 所以在進場及降落其間採用預防性的措施及步驟。國泰航空亦指，機組人員完全符合香港民航處規定的飛行時數限制要求， 有關機組人員於執勤航班前有足夠及較法定水平更充裕的休息時間。 國泰航空設有疲勞風險管理安全委員會， 有關管理機制並非民航處的安全要求，而是國泰主動提出的安全措施，以提升可引致疲勞問題的認知，並通過主動的報告， 積極正視議題。

而機場管理局發言人證實，1月26日晚上10時20分，收到國泰航空報告指由札幌飛往香港的CX583航班需要局部戒備。該航班於10時55分安全降落，機場 運作不受影響。