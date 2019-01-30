【路有凍死骨】TVB臨記猝死一周家人仍失聯　友冀早日處理後事

64歲臨時演員劉何志，上周三凌晨於完成劇集通告後，猝死於尖東海旁。今日是他的頭七，朋友替他四處尋覓家人，惟至今仍未有消息，朋友希望能於農曆新年前能找到劉家人為劉辦理後事，「等佢走得安落啲」。

上周三（23日）早上9時許，劉何志被發現倒臥於尖東麼地道尖沙咀中心海旁長凳上，保安上前欲拍醒他時方發現他失去知覺，救護員到場時證實劉已返魂乏術。劉何志死前數小時，剛完成無綫劇集《極度怪咖》的臨時演員通告，凌晨近4時下班後到海旁長凳休息，從此一睡不起。

友人：宜家好似大海撈針

劉的臨時演員友人周先生，於知悉友人離世後一直協助處理其後事，包括尋找劉的家人，周先生指劉曾表示自己有一名兒子居於外地，但至今仍找不到其聯絡方法，另外據聞劉亦有一名家姊。周先生指「𠵱家好似大海撈針咁」。雖然電影業界組織有協助留意消息但仍未有進展，因此希望呼籲其家人如果看到消息能盡快聯絡他們，他期望能於下周農曆新年前能找到劉家人為劉辦理後事，「等佢走得安落啲」。

田啟文：呼籲任何人提供消息

香港電影工作者總會會長田啟文指，於上周知悉事件後，其學生已一直協助尋找劉的背景及其家人下落，聽聞他有家人於外地，但由於臨時演員一般工作時紀錄下的資料不多，至今仍未有確實消息。田啟文指電影工作者總會未有以總會名義協助事件及劉的後事安排，但希望呼籲如任何人有關於劉的資料請聯絡總會。