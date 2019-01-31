【李偲嫣#MeToo】胞兄侄兒涉非禮及阻差辦公　扣留48小時保釋候查

李偲嫣胞兄聲稱受傷，送院治理。（陳浩然攝） 正義聯盟創辦人李偲嫣去年10月曾公開指控其兄，在她小六至中二期間性侵虐打她，她又明言所有傷害她的人都要「找數」，因此就兒時#MeToo事件報警處理。警方經調查後，九龍城重案組探員前日（29日）前往秀茂坪安達邨拘捕李兄，其間李兄拒捕，而其兒子表現情緒激動，與探員糾纏，令兩名探員受傷，最終父子雙雙被捕。經扣留48小時後，二人已獲准保釋候查，須於三月下旬向警方報到。

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警方指，於去年10月接獲一名女子報案，指懷疑曾被一名男子非禮及襲擊，九龍城警區重案組人員經初步調查後，懷疑上述62歲姓李男子與案有關，他涉嫌「非禮」、「普通襲擊」及「阻礙警務人員執行職務」被捕；至於其24歲兒子，則涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕。案件交由九龍城警區重案組人員跟進。兩名被捕男子表示身體不適，與兩名受傷警員，清醒送往聯合醫院治理。

記者會自爆曾被性侵虐打

於去年10月，李偲嫣於記者會上指控其同母異父的兄長曾於童年性侵犯她，包括於她小六至中二期間，多次拍打其發育中的胸部和拉扯其胸圍，又稱他曾以皮帶吊起她，脫光其衣服，只剩內褲，以雞毛掃虐打她。李偲嫣又表示，7歲時，被同一名兄長以腳踢下體，導致休克近10分鐘。她指由小二開始被性侵，最後一次為中三，「嚴重」性侵超過10次。她稱曾向母親哭訴，但母親以雪條安慰她，著她不要告訴父親，否則兄長會被父親打死。