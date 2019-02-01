【港產胃仙U】缺貨多月因生產線遷港　胃仙U：目的為提高質量

知名藥物「胃仙U」早前缺貨多月，原來與生產線遷移有關，過去胃仙U一直由日本藥廠負責生產，至今年胃仙U將生產線由日本轉回香港，胃仙U指藥物品質、成份等均保持不變，早前缺貨是因更改產品標籤緣故。 香港01巡視灣仔多間藥房，發現全部仍未有胃仙U出售，有用家讚成生產線遷港，但有市民認為日本製較安全。

胃仙U於Facebook專頁表示生產地更改，並會恢復供應。（胃仙U Weisen-U Facebook專頁）

源於60年代 今年起日產變港產

胃仙U起源於60年代，當時由香港建豐胃仙U有限公司與日本滋賀縣製藥株式會社合作推出，藥物由滋賀縣製藥株式會社於日本負責生產，過去胃仙U的包裝上亦有註明「日本腸胃良藥」及「製造元 日本滋賀縣製藥株式會社」。

包裝字眼更改 仍保留「日本腸胃良藥」

至今年香港建豐胃仙U將生產線由日本轉回香港，現時生產商為正美藥品有限公司。胃仙U的網頁指，為確保產品長期穩定的供應和高品質，並配合胃仙-U的長遠發展，同時考慮到香港製藥行業近年已升級達國際標準而將生產線轉回香港，又稱胃仙-U的品質、成份、效能、製造方法、用法用量以至外觀設計均會保持不變。現時新版的胃仙U包裝已將製造商改為「正美藥品有限公司‧香港」，但仍保留「日本腸胃良藥」字句。

藥房仍無貨 市民態度各異

香港01巡視灣仔區多間藥房，發現全部藥房均沒有胃仙U售賣，只有一間便利店有售賣新版港產胃仙U。有藥房職員表示現時「全香港都無，有都係假貨」，原因是因為轉換廠商，但指相信應將會有貨。市民對於胃仙U生產線遷港有不同意見，黃婆婆指：過往亦有購買胃仙U服用，不知道生產線轉回香港，但她認為於香港生產較方便，因日本運港的運費較昂貴。莫先生則指不知道胃仙U原產地為日本，但認為日本製造比較安全。

發言人：缺貨因更改產品標籤

胃仙U發言人指，胃仙U品牌扎根喺香港，是香港人熟悉的品牌，一方面為配合GMP認證標準，另一方面香港生產技術亦成熟及符合國際標準，因此將生產線搬港，目的是希望香港生產從而提高質量。發言人又指早前缺貨問題是因爲需要更改產品標籤緣故。

對於處理影射藥問題，發言人表示公司旗下兩個受歡迎藥物雙飛人及胃仙U，當中以雙飛人的影射藥較多，胃仙U 比較少，公司一般收到有關個案就會轉交海關跟進。