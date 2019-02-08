【種族共融】遇車禍險死頓悟人生　巴裔青年盼穿黃色戰衣救人

九個聲調的廣東話、筆畫複雜的繁體漢字，對在港生活的少數民族而言艱澀難懂。受語言所限，他們可選擇的工種範疇狹窄，更遑論回歸後要求考生中文達一定水平的執法部門。97之後，消防處只有四名非華裔人士加入。不過，這並未有擊沉巴基斯坦裔青年簡默聰穿上黃色戰衣的夢想，曾遇車禍獲消防員救一命後，他以成為消防員為目標，並希望為年輕族人開啟一條新的職業路向，「你著住制服，你啟發佢，跟住你去追夢想。」

巴基斯坦裔青年簡默聰，希望日後成為消防員救人。(楊婉婷攝)

他的膚色或許黑黝、廣東話發音不太標準，但談起消防員工作時，眼內綻放爍爍光芒，似乎對成為消防員懷有滿腔熱誠。27歲的的巴基斯坦裔青年簡默聰，以流暢的廣東話侃侃而談，但他笑說自己曾經是「怕醜仔」，不敢與香港人聊天，全因他不懂得中文。撇豎橫鈎的漢字，他看不懂也不會寫，又不會說廣東話，「好驚，冇乜信心，好怕羞，唔識面對人，你行埋嚟用廣東話問問題，我未必想同你講嘢。」

5至14歲少數族裔僅六成能讀中文

根據香港2016年中期人口統計，不計算外傭的話，全港共有逾26萬少數族裔人士，佔全港人口3.6%。年輕少數族裔人士擁有較高的閱讀中文的能力，2016年，64.3%的5至14歲少數族裔人士能閱讀中文。不過，仍有很多少數族裔人士以家鄉話作母語，其次為英文。生活在香港，中文仍是最熟悉的陌生語言。

少數族裔孩子穿著消防衣比賽，簡默聰希望日後他穿上消防制服後，可以為這些孩子開拓新的職業路向。(楊婉婷攝)

港少數族裔父母學歷不高 難教育子女

「父母忙，學歷唔高，知識唔多，唔識得教育子女。」簡默聰解釋，年輕一輩在家庭中沒有學習中文的機會，久而久之，與中文漸行漸遠。直至2013年，簡默聰意識到學懂中文才可以融入香港社會，加上有意投身警隊，他參加警務處油尖旺「寶石計劃」學習中文，並結識一群有志向的同鄉，包括去年底剛出班的巴基斯坦裔消防員簡華生。不過，數年來，簡默聰投考警隊、懲教署，屢敗屢戰，卻不成功，令他感覺夢想遙不可及。

遇車禍命懸一線 幸獲消防員及時救出

直至一場交通意外，簡默聰被困在車內，命懸一線。徘徊生死間，身穿黃色戰衣的消防員及時趕至，將他救出，「冇消防，我就唔係度啦。」逃過死門關，簡默聰也希望成為消防員，拯救更多人，「消防係好英雄嘅工作，好有挑戰性」，加上好朋友簡華生第三度投考消防員成功，令他覺得機會並不渺茫。

將面對筆試 盼穿黃色戰衣救人

今次是他首次投考消防員，他為通過令無數考生受挫而回的難關──體能測試，他維持健康飲食，不煙不酒，每日鍛鍊最少兩小時。「跌過多好次，一直都唔放棄。」而他終於成功過關，接下來將面對筆試。他堅信終有一天，也會穿上黃色戰衣拯救他人，「消防係好英雄嘅工作，好有挑戰性！」

穆偉健（右）及簡華生（左）為消防處其中兩名非華裔消防員。（資料圖片／楊凱力攝）

97回歸後 消防處僅四少數族裔人士加入

據熟悉消防處招聘程序的消息人士透露，97年前，消防處亦有不少印巴裔消防員， 97回歸後，消防處只有四名少數族裔人士加入，分別三名消防員、一名救護員。翻查資料，消防員包括2016年出班的巴基斯坦裔的穆偉健，去年底出班、現駐守尖沙嘴消防局的巴基斯坦裔的簡華生。目前亦有一名班約兩個月的巴基斯坦裔學員。

究竟這些文化背景與港人截然不同的消防員，是否能融入黃皮膚的圈子？消息人士指，兩名巴基斯坦裔消防員表現甚佳，與同儕打成一片，亦不曾聽過有歧視情況，「佢哋自己表示OK，師兄弟會一齊食飯。」更指兩人英文能力較一般消防員佳，反而是另一優勢。

為助非華裔考生 消防處修訂筆試為中英對照

至於消防處只有三名少數族裔消防員，他指出，中文水平偏低曾是印巴裔人士投考消防員最大難關，惟近年處方已修訂筆試為中英對照，甚至入班後的講義亦由專人翻譯為英文，中文相對較弱的人士亦能應付，反而體能測試難度甚高，令不少人「肥佬」。他相信，不論任何族裔人士投考消防員，亦會有一個公平、公正、公正、透明度高的考試。

少數族裔不計外傭佔香港人口3%，但當中在97回歸後加入消防處的只有四人，比例上有明顯落差。(楊婉婷攝)

年輕少數族裔 隨老一輩工作缺新路向

另一問題，是少數族裔人士與自己的族群的聯繫性較大，年輕一代隨上一代人士尋求同類工作，例如保安等，對加入政府感無從入手。他坦言，新一批印巴裔消防員有助少數族裔人士發挖新路向。他續指，消防處希望招募更多少數族裔加入，現時消防處編制中逾1萬人，但97年之後入職消防員的少數族裔人士僅數人，與香港逾730萬人口比例中少數族裔佔3%有明顯落差。

簡默聰亦希望為族人開啟新的職業路向，「少數族裔年青人愈來愈多做到，就會愈來愈多人嘗試，下一代會望住你，你著住制服，你啟發佢，跟住你去追夢想。」他亦解釋年輕一輩上學時要勇於嘗試說廣東話，不要逃避，廣東話自然會大有進步。

成立僅一年的少數族裔關懷協會（簡稱CEMO）致力為在香港生活的少數族裔提供共融活動、培訓和創造更多就業機會等。協會透過消防安全青年曲棍球日等活動，提供文化、娛樂，及提高消防安全意識，同時促進和幫助少數民族加入消防部門的就業機會。據協會創辦人白俊達Jimmy指出，協會已幫助兩名少數族裔人士加入消防處，其中一名是現駐守尖沙嘴消防局的的簡華生，另一人則剛入班，目前協會仍正協助簡默聰投考消防員。