【種族共融】少數族裔欲做公務員碰壁　三執法部門回歸後聘125人

生活在香港的少數族裔，根據香港人口統計，工作以家傭、維修為主，其次是保安、小販、地產經紀等工作，甚少人加入政府執法部門，自回歸至今，警務處共有76名非華裔人士成功投考警察；懲教署共有46位少數族裔懲教人員；消防處則只有四人。 少數族裔關懷協會創辦人白俊達指出，少數族裔在學時未能學好中文，不少中六學生只有小三程度的中文能力，而且回歸後香港社會不穩定，少數族裔現移民或回鄉潮，有志加入公務員的人減少，而且港府甚少向少數族裔宣傳相關招募內容，最終不少人不得其門而入而打退堂鼓。

香港6歲至14歲的少數族裔中，只有約六成人能閱讀中文。(楊婉婷攝)

少數族裔主要做家僱、維修、保安等工作

根據香港2016年中期人口統計，不計算外傭的話，全港共有逾26萬少數族裔人士，佔全港人口3.6%，可閱讀中文的人口比例為35.2%。而在外籍家庭傭工以外的少數族裔工作人口中，分別有22.0%及34.2%從事「經理及行政級人員」及「專業人員／輔助專業人員」。按行業類別分析，72.3%的少數族裔工作人口 是從事「雜項社會及個人服務」，5.5%是「進出口、批發及零售業」及4.4%「地產、專業及商用服務業」。數字反映甚少少數族裔成為公務員。

中六學生只有小三程度的中文能力

少數族裔關懷協會創辦人白俊達Jimmy指出，回歸前政府招聘人手以英文為主，回歸後要求中文「識講、識睇、識寫」，但香港少數族裔入讀的學校，授課主要為英文教學，令不少中五、中六的少數族裔學生，中文程度可能只有小學二、三年級，他們畢業後主要從事地盤、秘書、經商、酒吧、教英文等工作，或是為非牟利機構做支援工作，要做公務員不得其門而入。

他解釋，雖然政府有資助計劃予主流學校，讓學校可以額外為少數族裔學生提供中文小班課程，不過「全班都係少數族裔，用自己Language（語言）溝通，中文、廣東話唔會進步。」如果可以增加少數族裔學生與本地學生交流的機會，有助他們提升中文水平。

回歸後社會改變 少數族裔憂不適應

回歸後，加入執法部門的少數族裔人士數目銳減，白俊達解釋，當時不少少數族裔擔心香港回歸後，與英政府治港時的社會環境大不相同，憂慮香港不再穩定，故出現移民及回鄉潮，加上考公務員要求一定中文水平，更多人打退堂鼓。

執法部門遇退休潮 盼增聘少數族裔人手

他認為，政府回歸後在招募上未有向少數族裔人士作足夠的宣傳，直至近三、四年出現非華裔公務員退休潮，各部門如警務處缺少非華裔人手，但同時面對行街紙人數增加、非華裔人士犯罪率上升等問題，各部門面對沒有人員協助翻譯的困局，故急切增聘非華裔人士。此外，執法部門除了懲教署外，皆有制服要求，但部分少數族裔人士因文化及宗教，必須留鬍子及包頭，最終無法從事要戴帽或剃鬚的工作。

消防處經研究後已經將能力傾向筆試的題目制定成中英對照，並已在2015年的招聘考試中採用。(資料圖片)

消防處﹕2015年考卷題目制定成中英對照

消防處表示，明白部分考生會因為母語並非中文，或英語能力較中文佳，在申請部門職位時會遇到困難，故此曾委託顧問公司，就能力傾向筆試進行全面檢討。經研究後已經將能力傾向筆試的題目制定成中英對照，並已在2015年的招聘考試中採用。另外，在2016年之前，接受基礎訓練的招募消防員或救護員，在書面測試及考試所用的所有問題均只有中文版本。為便利訓練和考核新招聘的少數族裔人員，相關測驗和考試已由2016年初開始採用雙語問題。

2017年，巴基斯坦裔呂文迪成為見習督察。他中七畢業後，在2010年成為警員，至2017年再晉一級。(資料圖片)

警方設不同計劃訓練非華裔人士中文

警方指出，自2013年年開始，油尖警區及元朗警區分別為非華裔人士籌辦「寶石計劃」和「喜瑪拉雅計劃」，透過不同的訓練來提升成員的中文語文能力、自信心和體能，協助有意投考警隊或其他政府部門的成員作作好前期準備。現時，「寶石計劃」共有11名非華裔成員加入警隊，另外3名分別加入消防處、懲教署及香港海關；而「喜瑪拉雅計劃」計劃亦有3名非華裔成員加入警隊，另外2名分別加入消防處及懲教署。

懲教署其中一項活動「更生先鋒領袖」，現時有3名少數族裔成員。(資料圖片)

懲教署﹕2011年以小組面試取代中文寫作測試

懲教署則指出，為配合工作性質及運作需要，懲教署二級懲教助理的甄選程序自2011年起以小組面試取代中文寫作測試。為鼓勵少數族裔人士了解懲教工作及加入懲教署，署方主動加強聯繫社區少數族裔持份者及宗教團體，當中包括舉辦招聘講座、展覽等活動。

此外，署方於2008年9月起推行「更生先鋒計劃」，透過社區教育活動，向包括少數族裔的中學生及青少年，讓他們了解懲教工作的意義。計劃其中一項活動為「更生先鋒領袖」，是一支於2018年7月成立的青少年制服團隊，幫助成員拓闊視野、發展潛能、培養紀律，鼓勵他們日後積極回饋社會，並加強投身懲教工作的興趣。「更生先鋒領袖」對象為曾參加「更生先鋒計劃」學校推薦的中三學生，現時有3名少數族裔成員。