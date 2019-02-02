【卡樂B手榴彈發現】法國薯仔藏一戰德國手榴彈　警封薯片廠引爆

今（2日）早上9時許，位於將軍澳工業邨卡樂B廠房發現懷疑手榴彈，職員發現報警求助。爆炸品處理課到場協助並準備進行引爆。消防亦在場開喉戒備。據悉，疑似手榴彈被泥封住，而手榴彈並無撞針，但有重量。

爆炸品處理課到場協助。（梁銘康攝）

今（2日）早上9時許，將軍澳駿昌街9號，卡樂B四洲有限公司香港工場，有職員發現懷疑手榴彈殼藏於由法國運港的薯仔中，於是立即報警求助。警方及爆炸品處理課接報迅速到場調查。現場消息指，爆炸品處理課到場即開始準備沙包，消防則出動一喉兩煙帽隊在場開喉戒備。警方在現場將該枚手榴彈安全處理。事件中毋需疏散，無人受傷。引爆其間附近路段一度需要封閉。

據了解，卡樂B職員在進行篩選工作期間，廠房的篩選機發現一個被泥封住的疑似手榴彈，卡樂B保安主任見狀立即報警。警方到場將其拿出，移放到保安室。據知，該手榴彈並無撞針，但有重量。現場所見，廠房空地放有3個大鐵籠，為同一批次的薯仔，警員拉起封鎖線圍封。

至12時45分，警方將該手榴彈放到約1米深的渠下，然後堆放沙包引爆，碎片四散。