【卡樂B手榴彈】71年老店經典廣告集體回憶　三箱法國薯仔被隔離

將軍澳卡樂B廠房驚現手榴彈！陪伴港人生長的卡樂B，成立至今逾71年，該公司出產眾多經典零食，加上經典廣告令品牌深人民心，包括由藝人葛民輝配音的「食卡樂B薯片，千其唔好問幾點！」據資料顯示，卡樂B主要由外國入口薯仔，之後於本港廠房生產零食。今次暗藏手榴彈的薯仔來自法國，同一批次的三箱法國薯仔，早上被警察以封鎖線圍起「隔離」。

（卡樂B網站截圖）

「卡樂B」成立71年

早於1948年，家傳戶曉的零食「卡樂B」於日本成立品牌，累積多年經驗並創立不同口味的零食。而「卡樂B」是英文 Calbee的中文譯音，兩個字組合「Cal」和「bee」分別代表鈣（Calcium）及維他命B。品牌意指，希望為顧客製造充滿營養的小食。

1994年於香港落地生根

眾多零食中，「卡樂B蝦條」於1964年由卡樂B始創人松尾考研發，並以天婦羅大蝦作為概念。至1975年後，卡樂B薯片於日本面世，翌年將業務擴充至香港市場。至1976年日本「卡樂B食品株式會社」與香港「四洲貿易有限公司」合作。

經典廣告「食卡樂B薯片，千其唔好問幾點！」

至1994年成立「卡樂B四洲有限公司」，於西貢廠房建立生產線，生產蝦條及粟一燒。其後，於2000年於將軍澳工業邨設立廠房，加強本地生產線。歷年，卡樂B電視廣告深入民心。最經典廣告為粟一燒「日光浴篇」，廣告中的一枝粟米於沙灘「燒焦」。以及由葛民輝配音的薯片廣告，「食卡樂B薯片，千其唔好問幾點！」