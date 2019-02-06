【大埔狂牛】狂奔兩牛「中槍」後死亡　漁護：疑對麻醉藥不良反應

兩頭活力充沛的牛牛，大年初一誤闖公路，慌失失狂奔，深宵中麻醉槍倒下，大年初二竟雙雙死亡！漁護署證實，昨日於吐露港公路狂奔的兩隻牛牛已死亡。昨日（5日）兩隻牛牛在大埔吐露港公路狂奔，網民戲稱「林寶堅尼非法賽車」，兩牛後來出沒大埔公路樟樹灘附近，漁護署派獸醫為他們施放麻醉藥物，並移送至動物管理中心，及至今日，兩牛疑因對麻醉藥物產生不良反應，被發現死亡。

兩隻牛牛已被發現死亡。（網上圖片）

牛會：屋村燒炮仗嚇走牛牛 麻藥過量出現鼓脹

FB「十四鄉牛牛 - 西貢」管理員何家美於群組稱，今早致電上水狗房，職員確認牛隻已死亡，她失望說：「唉！ 牛牛請你安息吧！很傷心幫不到你！」她接受香港01訪問時表示，根據成員所述，相信兩牛來自大埔新屋村，由於新年不少屋村燒炮仗，牛隻、豬隻受驚嚇走避，兩牛因而走出馬路。自昨日得悉兩牛在吐露港公路狂跑，持續關注其去向，後有成員指它們已返回新屋村，惟至晚上又有片段顯示它們在樟樹灘，並有漁護署職員施麻醉藥捉牛。

何指，看到照片中的牛麻醉後出現鼓脹，已心感不妙，今早致電上水狗房查詢，得悉噩耗：「好心痛！」何又指，由於牛隻管理隊於新年放假，估計兩牛因麻醉藥過量造成死亡。她判批，將牛隻麻醉帶返動物中心的做法不合時宜，只需趕回郊外即可，以免再生慘事。

兩牛昨晚發現時在樟樹攤附近，漁護署人員到場捉牛。（網上圖片）

漁護署：兩牛疑對麻醉藥物產生不良反應

漁護署回覆香港01記者查詢時證實事件，發言人表示，昨日接獲通知指大埔公路樟樹灘附近發現兩隻亂闖馬路的黃牛，每當漁護處人員嘗試接近牛隻作檢查時，牛隻均欲逃走，為免牛隻再次走向附近行車公路，獸醫按既定程序（包括考慮該動物的身型、估計體重等因素）以麻醉槍向兩隻黃牛施放麻醉藥物，再將其移送至轄下的動物管理中心。其後，兩隻黃牛於中心內均被發現死亡，根據檢查，兩隻黃牛並沒有明顯傷痕，因此懷疑牠們對麻醉藥物產生不良反應。

鄺俊宇質疑：漁護署未好麻醉評估工作

民主黨立法會議員鄺俊宇表示，兩牛本來精力無比，卻慘遭「中槍」後身亡，事件令人惋惜。他質疑漁護署未有對麻醉做好評估工作，需要檢討手法，避免同樣慘劇再次發生。