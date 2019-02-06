【許願樹「塌樹」】林村許願樹枝幹突然倒塌　目擊者：真係幾恐怖

是人類無窮無盡的願望，教許願樹太沉重？大埔林村許願樹，自2005年塌枝傷人後，鄉議局在2010年起，改以15呎高的塑膠樹取代真樹，讓善信以輕盈膠橙代替厚重真橙，拋寶牒許願。不過，再精心的設計，都有承受不了的一天。今日是大年初二，萬千市民一如以往，將寶牒、願望付託在許願樹上。約六時許，許願樹看來承受不了，一條粗枝幹突然塌下，有目擊事件的市民說：「無端端冧樹真係幾恐怖」。

塌下的分支需由三名男子搬離現場。（受訪者胡先生提供圖片）

農曆新年，不少港人會前往大埔林村祈福許願，許願樹掛滿寶牒，今日下午6時許，許願樹懷疑因負荷過重，部分分枝突然間斷開，並且塌下。目擊者胡先生稱，當時現場有很多人，許願樹突然間塌下，幸好當時樹下沒有人，「無端端冧樹真係幾恐怖」。由胡先生提供的片段所見，塌下的樹幹，需由三名男子合力搬離現場，樹上掛滿了寶牒，地上亦滿佈掉下來的寶碟。片段中有市民大呼，「好彩無壓到人」。

記者於現場所見，工作人員正在解下市民拋的寶碟，他們表示不知事發經過，亦不肯透露殘枝位置，惟閒談間他們說了句 「好彩無砸親人。」

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真正的林村許願樹，過去亦曾塌下。翻查資料，在2005年2月12日，兩棵傳統許願樹的其中一棵，有部分支幹突然塌下，並壓傷了兩名正在許願的市民。事件發生後，2010年鄉議局與林村居民合資38萬，重塑了一棵高15呎、內部以玻璃鋼製成的許願樹，所以現時林村的許願樹是由塑膠造成，而繫於寶牒的是膠橙。