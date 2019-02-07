【許願樹「塌樹」】重訪退役真樹　05年塌枝重創　養傷至今未復元

昨日（6日）下午6時許，林村許願樹懷疑因負荷過重，加上一名許願男伸手想扯回寶㸣，引致部分分枝突然斷開及塌下，幸沒有壓傷遊人。記者今日重返現場，發現該處已被圍上鐵馬，但仍無損遊人拋擲寶牒的興致，惟鐵馬增加拋擲難度，令遊人疲於奔命地拾寶牒。市民繼續向膠樹許願，有誰還會記得，2005年因「負荷過重」而塌枝傷人的上一代真・許願樹？這棵大榕樹位處林村一角，由木架支撐，默默「養傷」十多年，至今仍未「康復」。

年初三，大批市民蜂擁至林村許願樹，為新一年許下願望。昨日發生分枝塌下意外，林村仍繼續開放予市民拋寶牒，村內繼續香火鼎盛，遊人如鯽，惟樹旁圍上鐵馬，增加難度，大人小孩拋寶牒時均發力欠佳，拾寶牒比拋中的次數多得很。葉女士表示，今天特意來許願「攞個好意頭」，認為主辦單位用鐵馬圍封樹底已有改善，現時安排能減少樹下擁擠情況，亦較安全。當她得知該樹並非真樹，顯得相當驚訝，但「大家攞個好意頭OK啦」，「依家大家都好開心！」

遊客葉女士得知該樹並非真樹，顯得相當驚訝。 （梁銘康攝） 昨日塌下的許願樹並非「原物」，只是仿真許願樹。2005年2月12日年初四，兩棵被當地村民視為神靈的兩棵大榕樹，其中一棵有部分支幹突然塌下，壓傷兩名正在許願的市民，自此許願樹便傷痕纍纍，暫停「接收」願望，並需由竹搭成的支架牢撐著。 05年第三代靈樹塌下 據悉，該樹已是第三代許願樹，位於天后廟旁的第一代通心大樟樹、以及第二代的洋紫荊，早年均先後被火燒掉，村民才改拜兩棵大榕樹，兩樹各司其職，小的求子女及姻緣，大的則求學業、事業、家宅、財運及健康。第三代許願樹在05年發生塌枝意外，從此一療傷便是14年，由於它受到歷年的寶牒纏繞，使其變得脆弱，即使政府及相關團體盡力保育，仍沒有復原跡象。

許願樹真身目前仍然由多條支架支撐著，禁止遊人向其拋寶牒。 （梁銘康攝）