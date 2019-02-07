【豬年巴士】巴士迷齊集大埔　爭攝63R己亥年豬巴士　險象環生

2019年己亥豬年，當然不少得生肖巴士。有巴士迷今午就特地到大埔太和路，欣賞九巴節日特別巴士路線63R的生肖巴士。一眾巴士迷拿著相機，希望留下巴士的風采，但他們險象環生，不斷穿梭馬路，又站出馬路，嚇得旁人一額汗。

巴士迷在馬路邊守候賀年「豬巴士」。（余睿菁攝）

專營巴士公司每年都會在個別巴士車身髹上該年生肖圖案及獨特色彩。63R為九巴節日特別巴士路線，亦是生肖巴士的指定路線，來往大埔墟站及林村許願樹。63R「豬巴士」只會營運至初十，巴士迷當然把握機會為「豬巴士」留倩影。根據現場照片所見，約有20名巴士迷拿著相機，於太和車路不斷穿梭，部分人更站到馬路上，未有理會行車路面情況，過程相當危險。

巴士迷鄧先生表示，今日主要拍攝的目標是63R，路線是往返大埔墟站及林村許願樹，此車僅在農曆新年或林村舉辦太平清醮時才會行駛，是特別班次，所以吸引了巴士迷來拍攝。鄧先生住在大埔區，今日之前在大埔墟站巴士站拍攝，約5時許再來到太和路大埔超級城對出的位置影巴士。他指高峰期約有30名巴士迷在天橋上拍攝。網民拍到有巴士迷站出馬路影巴士，他說自己沒衝出馬路，但其他人有沒有這樣做，他就不太清楚。他認為衝出馬路拍照既影響交通，而且會發生意外，「有咩事真係係咁先」。

巴士迷行動反而吸引市民觀看。（網上圖片）