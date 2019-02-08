【華航機師罷工】網民掀罵戰　官網火速推專頁解答乘客疑難　

桃園市機師職業工會華航分會周五（8日）凌晨宣布，同日上午6時啟動罷工； 華航緊急在官方網站加設「機師工會罷工說明專區」，向受影響旅客解答疑難，而網民則對事件看法兩極。

【旅客FAQ重點】（摘自華航官網）

Q：班機何時能恢復正常？

A：本公司將持續努力，盡速恢復班機正常運行，請持續關注本公司官網。

Q：我要退票，要如何辦理? 有免扣退票手續費嗎？我的機票快到期了，該怎麼辦？

A：(1).持CI/AE之FIT機票旅客免收退票手續費；部份使用過之機票亦可退票, 並免收退票手續費。 (2).針對旅行社開立之機票，本公司已授權旅行社免扣”華航退票手續費”辦理退票。 (3).CI/AE機票可延期２個月，惟他航機票需遵循該航規範。

Q：華航班機取消, 有任何補償嗎？

A：罷工雖造成交通輸運之不便，因"罷工"屬航空公司無法控制之事由 (參考旅客運輸條款第十條10.2.1.1)，不在航空公司責任範圍。

Q：因為華航班機取消，我後續的他航機票的航班接不上，請問要如何處理？他航機票改票手續費，要如何申請賠償？

A：罷工屬航空公司無法控制之事由，因罷工導致班機取消，以至於轉接他航班機接不上，及他航機票改票手續費等，本公司無法提供賠償。

網民對事件看法兩極，有人認為罷工是合理爭取，也有人認為對地勤人員不公平。（Facebook）

「機票早就買好了，不要搞我」

罷工消息傳出後，大批網民迅速網上留言，有網友崩潰地表示：「我2/18要去沖繩欸」、「我4月底機票早就買好了，不要搞我」；有批評稱：「說罷工就罷工，不爽做就是離職換公司呀」、「不贊成犧牲旅客的權益來作為談判武器，好歹在春節前一個月也要先告知社會大眾」、「請問地勤人員跟旅行社也可以一起罷工嗎？不然每次他們都要幫你們面對顧客的怒吼」。

不過，力撐罷工行動的網民也有不少：「罷工的真諦就是要破壞力夠強讓東家支出高額社會成本」、「該爭取的合理爭取，到時如果過勞才真的可能要拉幾百個人陪葬」、「不透過罷工無法讓資方正式面對議題 ，尤其過勞不只是駕駛利益 ，還是安全問題 。」

（綜合報道）