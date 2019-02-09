【冷血虐狗】四個月大伯恩山犬遭掟落地重傷　何文田豪宅狗主被捕

警方將被捕男子帶署調查，一名32歲姓徐男住客被捕。
男子涉露台虐狗 途人揭發報警
何文田發生冷血虐狗案。周六（9日）凌晨4時許，常富街1號「ONE HOMANTIN」低層單位一名32歲姓徐男住客，突然拾起其飼養的伯恩山犬，大力擲向露台地面，在附近巴士站候車的一名男子恰巧目睹事件，不值該住客所為，立即報警。警方趕抵登門調查，發現狗狗傷勢嚴重，情況並不樂觀，立即通知愛護動物協會派員將其檢走搶救。
男狗主當場被捕 伯恩山犬情況嚴重
至於涉案男子涉嫌「殘酷虐待動物」被捕。警方正調查事件。案件交由九龍城警區刑事調查隊第五隊跟進。愛協發言人表示，人員於今凌晨4時45分接獲警方通知到場，該隻伯恩山犬四個月大，為雄性有晶片，身上毛色為黑啡白。現場可見，該隻伯恩山犬神情呆滯，一度又痾又嘔，狗隻之後帶返愛協灣仔總部，交由獸醫檢查傷勢及治理，惟情況嚴重。
伯恩山犬源自瑞士 聰明、溫馴及忠誠
據資料顯示，伯恩山犬（Bernese Mountain Dog）源自瑞士，屬大型犬，毛長柔軟而有光澤，四肢、臉頰及兩眼上方均有褐色斑紋，以穩定性高、服從性強、忠心耿耿著稱，是典型能在山區活動的「山犬」，故是歐洲當地牧羊的好幫手。其聰明、溫馴及忠誠的性格深受「狗奴」喜愛，不少人養作寵物，但家中要有足夠空間兼保持長毛乾爽，才能滿足其高運動量。
近年本港虐狗案件：
2018年12月19日：一名38歲男途人路經旺角長旺道19號對開時，據報突聞多下狗吠聲，查看下赫見一名男子用高爾夫球棍扑打一隻唐狗，立即報警。經進一步調查後，於中午在旺角區拘捕一名52歲本地男子，涉嫌殘酷對待動物。
2018年4月5日： 一名男子疑將十歲的白色銀狐犬「小白」，由大廈天台掟落街，小白倒臥大廈天井，分屍命喪。牠的23歲的何姓男主人被捕，罪名為涉嫌虐待動物。涉案23歲姓何男狗主，被警方落案起訴一項殘酷對待動物罪及提控於裁判法院。
2018年8月20日： 屯門虎坑路虎地下村一名姓羅54歲女子，發現一隻狗的頸部被電線纏住，於是報警求助。警方接報到場，發現狗隻倒臥血泊，將案件列作殘酷對待動物。
2017年10月31日：西貢蠔涌鹿尾村的住所投擲石塊，其後表示他所飼養的一隻狗眼部受傷，懷疑遭石塊擊中。翻查閉路電視片段，涉嫌掟石襲狗的名男子身穿橫間條上衣。警方在西貢區拘捕一名36歲姓黃的男子，涉嫌殘酷對待動物。
2017年3月1日：大欖郊野公園發生懷疑虐狗事件，傍晚6時許，一隻唐狗闖入公園內近八鄉河背營地一個佔地近800呎的大型捕獸器，觸動機關被箍頸吊起於樹上，有女途人發現將狗救出，唐狗被送往愛護動物協會治理。