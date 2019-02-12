【拖篋棄屍】修例堵移交逃犯漏洞 　與審判疑兇作時間競賽

20歲少女於台灣遭19歲男友陳同佳殺害的案件，受到港、台兩地的關注，事件擾攘近一年，礙於兩地沒有移交逃犯的協議而令案件膠著。保安局建議修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，修例會否成功引渡逃犯、彰顯公義出現轉機？有法律界人士認為，修例要與時間競賽，如未能趕及在今個立法年度完成，疑犯或有可能在香港完成審訊後，不久便重獲自由。

女死者的母親稱，事發近一年，仍不能接受女兒被殺。（楊婉婷攝）

有法律界人士指出，參考案情及以往判決，「洗黑錢罪」及「盜竊罪」一般會判數年，陳同佳現時已被扣押近一年，有機會在完成審訊後的短時間內獲釋，因此政府有迫切性進行修例，期望於今個立法年度通過修訂。

現行疑犯移交條例不適用於香港與中國的任何其他部分

現時本港的《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》存在三大漏洞，首先，兩條條例均不適用於香港與中國的任何其他部分，包括內地、澳門、台灣，是次保安局建議刪除現有條例的限制，令香港可與香港以外所有地方提出刑事法律協助及移交逃犯的請求。

行政長官可安排移交逃犯 須憲報刊登 易走漏風聲

此外，根據《逃犯條例》，行政長官會同行政會議雖可就任何移交逃犯安排，惟進行命令時須在憲報刊登，並於刊登後的首個立法會日提交省覽，而在作出命令的28日內，立法會可決議廢除該命令。在立法會審議期間，可將期限延長多21日，最長為49日，在這期間不能對疑犯作出拘捕，因此容易走漏風聲，令疑犯可逃離本港，一旦逃離，便不能執行移交或拘捕行動。

若要與全球所有地區簽協定 需很長時間

另外，現時本港已與32個司法管轄區簽訂刑事法律協助，及已與20個司法管轄區簽訂移交逃犯協定，但相對比全球有185個國家和地區，已簽訂的國家或地區仍屬少數。若要和所有的地區或國家簽訂兩條條例，需要很長的時間才可完成，在未能與所有地區有協定前，本港仍存在不能移交嚴重罪行疑犯的問題。

死者母親望港府協助，讓女兒得以討回公道。（楊婉婷攝）

修例憂內地要求本港引渡疑犯

不過，修例有如雙刃劍，一旦修例成功後，不單是台灣可要求引渡逃犯，如有人於內地觸犯法例而逃至本港，只要香港也有相關的嚴重罪行，內地亦可要求本港引渡疑犯。

現時兩條條例有列明在某些情況下本港可拒絕移交疑犯，包括涉及政治性質的罪行；或者疑犯/犯人一經交回，可能因其種族、宗教、國籍或政治意見，而在審判時受到不公平對待、被懲罰、被拘留或使其人身自由受限制時，亦可拒絕移交；有違「一罪兩審」原則亦可拒絕。