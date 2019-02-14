【麻繩勒頸】女事主母親聞訊嚇到腳震　箍頸男曾稱：有壓力想自殺

筲箕灣發生懷疑無特定對象襲擊事件！一名25歲姓溫女子下班返回東熹苑寓所途中，突遭一名21歲姓葉男子用麻繩從後勒頸，幸好溫女奮力掙扎，事後又有途人協助，才得以脫險。溫母受訪指，接獲女兒報平安的電話時，「即刻衝落樓，一邊跑一邊腳震！」。溫母聽到途人指，葉姓男子被制服後，遭街坊怒斥時，曾答了一句自己「有壓力，想自殺。」

探員檢走疑屬於被捕男子的背囊。(賴南秋攝)

溫母今早受訪時表示，自己與兩名女兒在東熹苑居住多年，從未發生如此嚴重的罪案，只是幾年前聽聞附近有一宗打劫。她指，大女兒在醫院任職，平日需要輪班工作，昨日適逢當中更，晚上九時許下班便歸家。豈知返家途中途經東熹苑平台時，卻突然被一名男子用繩從後勒頸。

遭人從後勒頸 女兒：完全嗌唔到

溫母指，當時女兒帶着無線耳筒，電話插袋，身上沒有帶袋。女兒突然被人從後勒頸，險些窒息，惟有「落力掙扎亂咁插」，其後女兒與疑犯一同倒地，才得以掙脫。溫母稱，女兒並無學過功夫，幸好算是大力，「好彩夠大力，佢話當時完全嗌唔到。」

面部爆微絲血管 留家兩日休息

溫母指，女兒脫險後即時致電回家，她接到電話後，「即刻衝落去，一邊跑一邊腳震！」女兒遭勒頸，「成塊面都爆哂微絲血管」，醫生批了兩日病假，現時在家休息。

被捕男子遭途人怒斥 曾稱：有壓力，想自殺

她續指，完全不明該名男子的動機，因為行兇時「完全無出聲，又無話打劫」。她指男子被途人制服後，有女途人出言怒斥，該男子只回答：「有壓力，想自殺。」溫母表示，該天橋平台10時許仍有不少途人行經，「唔係少到無人行」，但亦較為清靜，暗角位較多，不排除涉事男子企圖勒頸後，將女兒拖到暗處行兇。溫母表示，會叫22歲幼女改路線返家，多走人流較旺的路線。