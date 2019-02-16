【百萬劫案】旺角四刀賊闖賓館劫250萬　海輝道發現賊車拘四人

旺角一賓館發生持刀行劫事件。今日(16日)下午4時44分，旺角亞皆老街83號先施大廈樓上一賓館內，有住客被四名持刀男子行劫，被劫去250萬元，賊人得手後逃離現場。

現場消息指，有四名內地男子本周三(13日)租住涉事賓館，事發時房間沒有鎖門，突然間有四名戴口罩疑犯持牛肉刀闖入，其中一人用普通話呼喝「不要動！」，之後搶去250萬元。據悉，四名男子聲稱被劫的錢是用於做生意，他們分別是契爺、契仔、朋友等關係。

警方於海輝道發現可疑車輛

事發後警方巡邏小隊在附近一帶兜截，於海輝道發現一可疑車輛，警員於車上搜到部分現金及犯案工具。警方於現場一帶搜捕期間，在附近的油麻地公眾貨物裝卸區拘捕一名男子，當時有人將一個裝有衣物的袋子扔進海，而岸邊仍有一個裝有錢的袋子。警方再於貨物起卸區搜查，並再拘捕一名男子。入夜後，警方再於貨物裝卸區內拘捕其餘兩人。所有失款皆已起回。

警方將油麻地公眾貨物裝卸區封鎖搜查，初步發現兩個袋，內有金錢及相信是作案工具，懷疑跟案件有關。員工放工或出入需要登記。

根據運輸署的資料，該輛私家車的車牌號碼未有在運輸署登記，懷疑是假牌。

一名男子被捕。（余睿菁攝）

警方於海輝道發現一輛可疑私家車，懷疑與案有關。（余睿菁攝）