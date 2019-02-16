【百萬劫案】PTU大搜索揭竊匪匿貨櫃　警火速破案拘四賊起失款

旺角賓館今發生四賊擸牛肉刀劫250萬元案，旺角警區重案組接手調查，六小時後火速破案拘四人，起回所有失款。被劫內地男攜巨款來港進行電子零件生意交易，在上址與友人聊天時遇劫，賊人駕車逃去，在海輝道被警方巡邏車發現，兩人迅即被捕。另外兩名賊人潛入貨物裝卸區，匿藏貨櫃內，警方機動部隊封鎖搜索，至晚上拘捕兩人。而涉事賊車為今早7時許在落馬洲河上鄉報失的車輛。

警方於海輝道發現賊車。（余睿菁攝）

事發於今日（16日）下午4時許，旺角警區助理指揮官(刑事)警司鍾志明晚上10時交代案情指，受害者為一名持雙程證來港的男子，他帶同250萬港元來港進行電子零件相關的生意交易。事發時他正在旺角亞皆老街83號先施大廈樓上一賓館房間內與朋友聊天，突然間四名疑犯持刀闖入，搶去一袋過250萬元現金，其後逃去。

四刀賊全落網 警起回失款

鍾志明透露，事發後警方大規模搜索，旺角警區巡邏車於事發一帶巡邏，於海輝道發現一輛私家車，車上有4名男子形跡可疑，於是將他們截停。四名男子棄車，往油麻地公眾貨物裝卸區逃跑，其中一男子扔下一個裝有失款的袋子，而另一男子將一個裝有牛肉刀、衣物等的袋扔進海中，警方將兩名男子拘捕。機動部隊人員封鎖貨物裝卸區，員工出入需要登記身份，並在裝卸區進行大規模搜索，至晚上再拘捕另外兩名疑犯，他們當時匿藏在貨櫃中。

鍾志明表示，250萬失款全數起回，而與案有關的4名疑人已全落網，年齡介乎25至29歲，四人均為本地人，他們涉嫌行劫罪，現正被扣查，案件交由旺角警區重案組第三隊跟進。

賊車為今早報失車輛

警方於海輝道發現的可疑車輛事發時掛上假牌，據了解，該車今早7時許，於落馬洲河上鄉報失。

失款全數起回。（王譯揚攝）

有兩名賊人被捕時匿藏於貨櫃內。（王譯揚攝）