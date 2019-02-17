沙田賽馬日賽駒「相中好友」墮退倒地　賽後報告﹕須抽取樣本檢驗

沙田馬場今（17日）舉行賽馬日，下午4時半，第八場開跑，3號馬「相中好友」出閘一刻直線狂奔，曾經競跑前列第三位，惟進入彎位時開始墮後，至最後直路時，被馬群拋離，馬步放慢，左右搖晃，傾向左側。騎師夏禮賢多次觀察馬駒情況，並未有再揚鞭。最終「相中好友」未有跑過終點線便倒下。網上照片見牠倒臥在賽道草地上，騎師站在牠的旁邊，而戰果顯示「相中好友」被「拉停（PU）」。賽馬會初步回應指，騎師沒有受傷，賽駒情況則有待賽後報告。

賽事報告﹕「相中好友」須抽取樣本檢驗

根據賽事報告，「相中好友」開跑時被另一馬駒碰撞，其後一段途程被在兩馬之間窄位競跑，至550米處時，「相中好友」開始急促墮退，過了200米處後倒下。報告指「相中好友」須抽取樣本檢驗。

曾被獸醫診斷氣管內有好多血

資料顯示，「相中好友」的馬主為朱鴻鈞與朱惟儉，練馬師是徐雨石，馬齡四歲，出生地為愛爾蘭，去年6月30日到達香港，其父系是Literato文采飛揚、母系是Priceless Baby。

今次是「相中好友」第三次出賽，過去兩場分別在去年12月16日及今年1月6日在沙田馬場出賽，皆排「包尾」，未取得好成績。根據1月6日賽事的競賽事件報告，「相中好友」持續墮退，在馬群尾列過終點。獸醫於賽後檢查「相中好友」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。「相中好友」必須在轉彎途程上試閘及格，並通過獸醫檢驗後才可再出賽。詎料今日再出賽，情況更為嚴重，未能完成賽事。

根據賽馬會資料，馬匹經馬房獸醫的臨床檢驗後，須接受料理安排，當馬匹適宜恢復出賽時，須再次接受獸醫檢驗，並進行快跑或試閘，主任獸醫（賽事管制）會在場觀察。馬匹快跑後約一小時，主任獸醫（賽事管制）會再檢驗牠，以確保其情況良好，適合再次報名參賽。

「相中好友」一直墮退，未能跟上大隊。(網上重溫截圖)