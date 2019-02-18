【九巴延誤】屯公轉車站數百市民候車　新派更系統故障頻生

今早（18日）3時50分，九巴及龍運派更系統出現故障問題，導致需以緊急後備人手派更，九巴多間車廠出現車長人龍，等候領取「飛單」取車開工，包括九龍灣、屯門、沙田及荔枝角車廠。受事件影響，不少巴士路線出現延誤，屯門公路轉車站今早出現逾百人人龍，有巴士路線等待逾40分鐘仍未有車。 九巴員工協會外務副理事長李國華指，九巴新派更系統於去年啟用，去年12月於屯門車廠初次使用時即現故障，又認為九巴不應只在出現故障時才進行維修，平日亦應加加注意系統情況。翻查資料，去年12中旬，屯門九巴車廠曾出現派更故障。

等車逾40分鐘 市民：九巴應在App中交代

王小姐表示，自己居於屯門山景邨，打算前往中文大學上班，平時上班只需約一個小時，惟今天由山景邨到屯公轉車站已用逾一個小時，而在車站等待263號巴士已40分鐘，期間亦見不少市民鼓燥。她表示，已向公司交代因堵塞情況而遲到，又認為九巴應該App中交代情況。

數百人在場等車 263號站人龍至站尾

記者在場視察，發現在場約有數百人等待巴士，而前往沙田的263號巴士於轉車站最前位置，惟龍尾已排到站尾，情況最為嚴重，期間雖然有數部263號巴士到場，但每架均已滿載，僅有數名乘客可上車，當中曾有一架全空的263號巴士到場，相信為九巴特別加開的車輛疏導乘客。

派更系統非首次現問題

翻查資料，去年12月12日，九巴亦因派更系統故障導致巴士服務受影響。當日早上約7時，九巴屯門車廠派更系統出現問題，加上屯門公路轉車站出現輕微路陷，導致巴士服務受影響，屯公轉車站一度出現約百人的人龍。據網上討論區資料顯示，當日屯門車廠向員工派發未印上路程的「飛單」，相信作人手填寫用。

九巴當時回應香港01查詢時指，當日早上（2018年12月12日）屯門公路轉車站因有輕微路陷，加上屯門廠派更系統出現問題，巴士服務受到影響，九巴已加派外勤人員疏導人流，減低對服務的影響。

新系統初啟用即故障 人手填「飛單」耗時

九巴員工協會外務副理事長李國華表示，九巴於去年12月沿用新的派更系統，新系統可顯示更清淅的派更路線，惟去年12月首次於屯門車廠啟用時，已出現故障問題。他表示，以往尚未使用電子派更系統，需以人手填寫「飛單」，及後改以電子系統印製，現時車長到車廠後，便到派更部拍卡，機器會印出以電腦印製的「飛單」，同時巴士方面亦因電子化而縮減派更部人手。

當派更系統出現故障時，便不能以電腦尋找巴士位置，要以人手尋找巴士及填寫「飛單」，在欠缺人手及需要更多時間的情況下，導致今早出現車廠出現人龍的情況。李國華認為，九巴不應只在出現系統故障時才進行維修，平日亦應多加注意系統情況，避免今早情況出現。

九巴職工總會理事長黃醒祥指，未清楚今早系統故障的詳細原因，指新系統於數月前啟用，現時系統仍處於微調狀態，又指每當系統出現故障，無可避免會對車務造成影響。