【九巴延誤】派車冧檔無即時公布　運輸署關注　車長：仍用WIN7

今日凌晨約4時九巴出現派更系統故障，受事故影響早上返工高峰時期，不少巴士站出現候車人潮，有市民於屯門公路轉乘站等候逾40分鐘。事故發生後，九巴均未有即時於網站或應用程式發放故障消息，至約6小時後，約8時45分，記者向九巴方面查詢，才告知「車務大致回復正常」。 有九巴車長向《香港01》表示，部份車廠電腦仍沿用Windows 7系統，硬件無法配合更新的派更系統，導致經常出現「hang機」情況；另外，九巴又削減派更員，部份車廠更以車務督察並任派更工作，導致故障出現時，派更工作混亂。

九巴於繁忙時段過後始於網頁公佈事件。 九巴脫班無即時通知 九巴今早3時40分系統故障出現延誤，屯門轉車站出現數百人龍，九巴網頁及應用程式，均未有及時發放相關故障消息，有等候逾40分鐘的市民表示，九巴未有任何通知，九巴方面應以應用程式提早告知市民。 翻查九巴網頁「最新消息」一欄，今早故障發生時並未有發佈消息，記者及後向九巴方面查詢，約8時45分，即故障後約6小時，獲回復指「車務大致回復正常」；而網頁則於僅於上班高峰時間過後，方公佈「特別交通報告」說明事件，並於約早上10時於網頁指「加強人手疏導班次」、「服務稍受阻延」交代事件。 APP首頁上方曾顯示故障原因 而九巴的手機應用程式的「最新消息」中，亦沒有相關的消息宣佈，只在APP首頁上方的一欄顯示「由於電腦系統故障，服務受阻延，敬請見諒」，同時APP內有顯示預訂班次到站時間，需時明顯較長。 以今早263號線班次為例，原訂星期一至五上班高峰期，早上6時30分至9時，班次平均以約5至10分鐘一班，今早約8時57分，應用程式顯示屯門公路轉車站「預定班次」為15分鐘及52分鐘，約以10分鐘一班車計算，市民候車時間最少增長5至37分鐘。

港鐵應用程式設車務消息

同為大眾運輸交通工具的港鐵，程式中設有「車務消息」、「預計候車時間」等資訊，過往港鐵出現故障問題時，亦會於應用程式及網頁中發佈車站延誤消息。

運輸署網站未見故障消息

此外，運輸署用作發放交通消息的應用程式「香港出行易」及網頁，則至今未見相關故障消息。翻查資料，運輸署交通控制中心於2004年初投入運作，中心設有緊急事故交通協調中心、各區交通控制、管制及監察系統。運輸署網頁顯示，交通控制中心會監察公共運輸服務狀況，一旦發生緊急事故，公共運輸營辦商等協調，以減低對交通收況的影響。

翻查資料，去年10月中旬，港鐵曾出現「四線癱瘓」故障，當時正值市民於上班高峰時間，各站月台擠滿人潮。有議員事後曾批評當時運輸署未有善用緊急事故交通協調中心功能，市民難以獲取相關資訊。運房局局長陳帆事後曾表示，運輸署緊急事故交通協調中心於接獲港鐵通報後，曾將運作模式提升至第二級別，並在運輸署協調下加派11條專營巴士路線、24班電車及天星小輪，於事故期間服務。

運輸署：會約見九巴就事件跟進

運輸署回應指，對九巴未能及時作出通報已表達關注，並已提醒九巴須及早向公衆發放訊息，令乘客及早調整出行的安排。運輸署今早獲悉有關事故後，已即時啟動緊急事故協調中心，監察九巴巴士服務的安排情況，並敦促九巴盡快修復系統、適切調配車輛以應付乘客需求，及派員在主要車站維持秩序。此外，運輸署亦已協調其他公共交通服務營辦商適當地加強服務。另外，署方會約見九巴，就九巴編更系統的故障和後備系統安排，作出跟進。

電腦部分仍用WIN7 車務督察兼任派更員

有九巴車長向《香港01》表示，公司電腦很多已用逾十年以上，中央處理器（CPU）及內存（RAM）已屬七、八年前的產品，車廠電腦系統沿用WINDOWS7 及WINDOWS10。他指雖然去年年底九巴更新派更系統，惟因硬件已過時無法配合，導致常出現「hang機」情況，直指「日日派更都hang機」。他表示， 以往未升級派更系統時，車長以八達通派卡，僅需十多秒便可完成印制「飛單」，惟系統升級後，經常要待近分鐘才可完成，電腦又不時需要重新開機處理情理。

另外，該名車長又表示，公司電腦化系統後便削減派更員人手，以往部份車廠原有七名派更員，削減至僅剩三名派更員，負責數百名車長早上的派更工作，「忙到一隻手拎電話，一隻手睇電腦。」因削減了年資較深的派更員，現時年資較少的派更員未經歷過以往人手派更的情況，導致故障出現時不會人手派更，便出現混亂。他又指，有部份車站甚至沒有派更員，例如元朗及屯門車廠，由原本負責車務調動等工作的車務督察（又稱稽查員），負責兼任派更工作。

他又指，今早自己較早返到公司，等待約五分鐘便完成派更，惟聽聞有車長等待至少半小時，才完成「簽到」。

譚文豪：應儘早公佈事件

交通事務委員會副主席譚文豪指，認為九巴處理方法「好有問題」，若早上便知道有問題，便應通報相關部門，包括運輸署等，避免出現混亂。他表示，九巴應了解是否因為削減派更員導致人手不足屬人為，或是電腦硬件無法配合更新系統，九巴應該重新檢視派更制度以及電腦系統。另外，他又指，運輸署有需要啟動緊急事故交通協調中心，應盡早公佈相關消息。

九巴：會檢討現有的通報機制

就九巴系統落後一事，九巴回應指，為進一步優化車務管理，九巴及龍運近期更新「交通運作管理系統」，以期更有效支援車務運作。新系統早前已分別在四間車廠測試，並已於一月底全面完成更新。九巴稱會檢討現有的通報機制，加以改善，並且會嚴肅跟進。

就電腦所沿用的系統，九巴回應指，現時大部分電腦使用WINDOWS10，只有少部分使用WINDOWS7。