【菲獄風雲】身穿弟弟著作T恤完成渣馬　鄧龍威兄：象徵與他同行

於菲律賓捲入毒品案被判囚終身的港人鄧龍威，案件正進行終極上訴，惟早前鄧龍威因用電話與外界聯絡及出書事宜驚動獄方，一度被隔離囚禁及沒收電話。鄧龍威的哥哥鄧龍彪，昨日（19日）籍參加馬拉松半馬賽事，穿上弟弟獄中著作的T恤參賽，背後的意義除了象徵與弟弟一同完成賽事，鄧龍彪亦希望大眾能繼續關注弟弟的冤案。

希望弟弟於獄中堅持

鄧龍彪昨日身穿弟弟著作《黑獄第6330天》的黑色T恤，參加渣打馬拉松半馬賽事，他指自己其實已參加渣馬賽事超過10年，由去年開始因弟弟於獄中出書，便已身穿其著作T恤參加賽事。他指這舉動是源於過往與弟弟聯絡時，都會吩咐他於獄中要多做運動保持健康，弟弟當時亦指「下年希望返嚟同你一齊跑（馬拉松）」，惟願望一直未能實現，所以鄧龍彪希望以弟弟的T恤，代表與他同行完成比賽，亦希望他於獄中繼續堅持。鄧龍彪又指於賽事途中，會經過中環、銅鑼灣等人流眾多的地方，希望舉動可以令公眾繼續關注弟弟的冤案，「希望大家唔好忘記佢」。

對上訴「五十五十」 會作最壞打算

關於鄧龍威的案件正進行終極上訴，鄧龍彪指早前弟弟一度被隔離囚禁，現時已獲調回普通倉，但他已不再敢擁有手機，因此只能與外界有限度聯絡。鄧龍彪上一次與弟弟聯絡是農曆新年，當時他表示「希望今年可以返到嚟」，暫時估計結果於暑假時公佈。但鄧龍彪指他與弟弟都是懷著「五十五十」的信心，並會作出最壞打算，如果屆時維持原判，他們或會研究申請假釋等方法。