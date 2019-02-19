【欺凌小販】寡婦檔主無開檔　區議員怒斥：黑幫公然劃格仔收陀地

深水埗一名攤檔女小販因拒向「陀地」屈服，今日（19日）凌晨攤檔遭搗亂毀壞，並盜去兩萬元收音機及玉器。晚上約7時，香港01記者重返案發攤檔位置，發現有南亞裔人士擺賣，未見女事主蹤影。 區議員表示，區內不少黑勢力及南亞人士，治安令人擔憂，曾有商戶及小販舉報遭收「陀地」，農曆新年間最為嚴重，在地面「劃格仔」按日收費300至500元。

晚上約7時，深水埗大南街與北河街交界案發現場，原本在此擺檔的姓蔣女檔主未有現身，該位置有南亞裔人士擺檔，售賣鞋及手袋等二手貨，附近檔主對「陀地」問題避而不談。凌晨發生「陀地」襲擊案，晚上雖有軍裝及便衣警員巡邏，但未見警方及食環署人員加強人手巡邏。

案發位置未見女事主擺檔。（陳浩然攝）

區議員劉佩玉表示，區內有不少黑勢力及南亞人士，品流複雜，治安向來令人擔憂。劉指，大南街、北河街、南昌街一帶尤為嚴重，不時有黑勢力及南亞人士聯群結隊出沒，夜間不時起爭執，甚或當街打鬥，令附近居民飽受困擾。

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新年前夕「劃格仔」收保護費 每日300至500元

劉指，平日區內亦有零星地舖東主或小販向她舉報，曾有黑漢收陀地一事，惟通常農曆新年前後較為嚴重。劉表示，新年前有黑勢力及南亞人士窺準機會，在欽州街、南昌街、北河街、大南街一帶地面「劃格仔」，向農暦年間擺檔的小販收「陀地」，據知每日收300至500元保護費不等。當時劉已將消息轉達食環署及警方，食環署亦有派人到場清洗地面。劉指，今日凌晨被襲的女小販為基層人士，而黑漢向弱小埋手，令人憤怒。劉希望警方加強巡邏，盡快破案，拘捕不法份子。